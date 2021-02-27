⚽38' Mustafa Muhammed

⚽45' Mustafa Muhammed



Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında evinde BB Erzurumspor'u 2-0 mağlup etti ve üst üste 8. maçını kazandı.



🚫Bu sezon 13 maçta kalesini gole kapatan Galatasaray, bu alanda Süper Lig'in zirvesinde. pic.twitter.com/9MMVvDhd3K



— Sporx (@sporx) February 27, 2021

FATİH TERİM KAZANAN 11'İ BOZMADI

MESUT BAKKAL'DAN İLK 11'DE 4 DEĞİŞİKLİK

FALCAO 2, FEGHOULI 1 AY SONRA KADRODA

MUSLERA, 300. LİG MAÇINA ÇIKTI

AĞIR ZEMİN DİKKAT ÇEKTİ

GALATASARAY İLK DAKİKALARDA ETKİLİ OLAMADI

MUSTAFA MUHAMMED KİLİDİ AÇTI

ARDA TURAN DİREĞE TAKILDI

MUSTAFA MUHAMMED'DEN İKİNCİ GOL!

Galatasaray'ın devre arasında kadroya kattığı Mustafa Muhammed, Radamel Falcao'nun gol sayısını geçti. 🏹



⚽6 gol: Mustafa Muhammed

⚽5 gol: Radamel Falcao pic.twitter.com/lItlOgDa7p



— Sporx (@sporx) February 27, 2021

ERZURUMSPOR'UN EN NET POZİSYONU

EMRE KILINÇ ATTI, VAR İLE İPTAL OLDU

FALCAO SON BÖLÜMDE OYUNA DAHİL OLDU

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Galatasaray 2-0'lık skorla kazandı.Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 38 ve 45. dakikalarda Mustafa Muhammed attı. Emre Kılınç'ın 65. dakikada attığı gol ise öncesinde Henry Onyekuru'nun elle oynadığı gerekçesiyle iptal edildi.Galatasaray, BB Erzurumspor'a karşı oynadığı 4 maçı da kaybetmedi ve bu sonuçla birlikte rakibine karşı 3. galibiyetini elde etti.Ligdeki galibiyet serisini 8 maça çıkaran Galatasaray, puanını 57'ye çıkardı ve zirvedeki yerini korudu. BB Erzurumspor ise üst üste ikinci yenilgisini aldı ve 25 puanda kaldı.Süper Lig'in 27. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, son yaptıkları Aytemiz Alanyaspor maçının ilk 11'ini değiştirmedi.Ligde haftaya lider giren sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı'nda küme düşme hattında uzaklaşmak isteyen Erzurum temsilcisini ağırladı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sahaya sürdüğü kadroda 26. haftada 1-0 kazandıkları Alanyaspor maçının 11'ine göre değişiklik yapmadı. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmaya Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Oghenekaro Etebo, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Arda Turan, Henry Onyekuru, Mustafa Muhammed 11'i ile başladı.Galatasaray'ın yedek kulübesinde Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Kerem Aktürkoğlu, Sofiane Feghouli yer aldı.Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray'a konuk olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Mesut Bakkal, ligde son oynadıkları Atakaş Hatayspor müsabakasının ilk 11'ine göre 4 değişikliğe gitti.Türk Telekom Stadı'nda oynanan müsabakaya tecrübeli teknik adam takımını, Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Leo Schwechlen, Manuel Da Costa, Adolphe Teikeu, Bohdan Butko, Cenk Ahmet Alkılıç, Johanna Omolo, Rahman Buğra Çağıran, Aatıf Chahechouhe, Osman Çelik, Ricardo Gomes 11'i ile çıkardı. Mavi-beyazlı takımın yedek kulübesinde Kayacan Erdoğan, Mehmet Murat Uçar, Elbasan Rashani, Brahim Darri, Mustafa El Kabir, Hasan Hatipoğlu, Gökhan Kardeş, Zakarya Bergdich, Arvydas Novikovas, Emrah Başsan yer aldı.Erzurum temsilcisinde Atakaş Hatayspor mücadelesine ilk 11'de başlayan kaleci Jakub Szumski kırmızı kart cezası, orta saha oyuncusu Petrus Boumal ise sarı kart cezası nedeniyle forma giyemedi. Mavi-beyazlılarda Novikovas ile Mehmet Murat da yedeğe çekildi.Bu oyuncuların yerine Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Butko, Rahman Buğra ve Osman Çelik forma giydi.Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, yaklaşık 2 ay, Cezayirli kanat oyuncusu Sofiane Feghouli ise yaklaşık 1 ay sonra maç kadrosuna dahil edildi.Ligin 16. haftasında 2 Ocak'ta yapılan Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında sonradan oyuna girmesinin ardından sakatlanan Falcao, 10 Süper Lig, 2 de Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde forma giyemedi.Sarı-kırmızılı ekibin ligin 21. haftasında 24 Ocak'ta oynanan Yeni Malatyaspor mücadelesinde sakatlanan Feghouli ise 5 lig, 1 kupa mücadelesinde kadroya giremedi.Galatasaray Futbol Takımı'nın kaptanı Fernando Muslera, sarı-kırmızılı ekibin Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ettiği müsabakada 300. Süper Lig maçına çıktı. Lig tarihinde bir takımda üst üste 10 sezon forma giyen ilk yabancı oyuncu ve Galatasaray'da en fazla kupa kazanan yabancı oyuncu unvanlarını da elinde bulunduran Muslera'ya teknik direktör Fatih Terim tarafından plaket verildi.Türk Telekom Stadı'nın ağır zemini dikkati çekti. Ligin 25. haftasındaki Kasımpaşa müsabakasında yoğun kar yağışı ve temizleme çalışmalarında bozulan zemin, Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasına kadar toparlanamadı. Karşılaşma bozuk zeminde oynandı.Ev sahibi Galatasaray, maça durgun başladı. İlk dakikalarda oyunu kontrol etmekte zorlanan ve orta alanda sık sık pas hataları yapan Galatasaray'a karşı BB Erzurumspor, daha etkili ataklar yapan taaf oldu.Erzurumspor kalesinde etkili olamayan ve pozisyon bulamayan Galatasaray, organize olmakta da güçlük yaşadı.30. dakikadan sonra etkisini artıran Galatasaray, golü de 38'de bir duran top organizasyonuyla buldu.Ömer Bayram'ın kullandığı köşe vuruşunda Erzurumspor savunmasının uzaklaştıramadığı topta Emre Kılınç sol çizgiden altıpas'a gönderdi. Bu ortaya Henry Onyekuru kafa vuruşu yaptı ancak son anda kaleci Göktuğ Bakırbaş çeldi. Dönen topta topla buluşan Mustafa Muhammed sağ ayağıyla gelişine yerden sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi.Baskısını iyiden iyiye artıran Galatasaray, 40. dakikada bu kez Arda Turan ile gole yaklaştı. Arda'nın ceza sahası içinde yaptığı vuruş üst direkten geri döndü.Galatasaray, 45. dakikada yine Mustafa Muhammed ile farkı ikiye artırdı.Christian Luyindama'nın uzun pasında Arda Turan ofsayt pozisyonunda olduğunu farkederek topa hareketlenmedi. Ceza sahasına giden topu iyi takip eden Mustafa Muhammed sağ çağrazdan sağ ayağıyla çektiği sert şutunda üst direğe çarpan top ağlarla buluştu.Galatasaray, bu golle birlikte ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, ikinci yarıya Buğra Çağıran yerine Elbasan Rashani'yi oyuna alarak başladı.İkinci yarıda Galatasaray, oyunun temposunu düşürdü. Kontrollü bir oyun oynayan Galatasaray, zaman zaman etkili ataklar da yaptı. Özellikle Erzurumspor'un çok adamla çıktığı dakikalarda Onyekuru'yu ve Emre Kılınç'ı savunma arkasına kaçırmaya çalışan Galatasaray, bu atakları pozisyona çevirmekte güçlük çekti.Erzurumspor ise 61. dakikada gole yaklaştı. Kaptığı top sonrası hızla ceza sahasına giren Elbasan Rashani ortada müsait durumda olan Ricardo Gomes'e çevirdiği top takım arkadaşının gerisinde kaldı ve konuk ekip net bir fırsattan yararlanamadı.Galatasaray ise 65'de Emre Kılınç ile bir gol buldu ancak bu gol VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Arda'nın pasında topla buluşan Emre Kılınç ceza sahası yayından çektiği plase vuruşta top ağlara gitti. Hakem Mete Kalkavan Emre Kılınç'ın gol pozisyonundan önce elle oynama olup olmadığını kontrol etmek için VAR sistemine başvurdu. Monitöre gidip incelemede bulunan Mete Kalkavan, Onyekuru'nun elle oynadığını belirtti.Galatasaray'da son bölümde Etebo, Emre Kılınç, Arda Turan ve Onyekuru oyundan alındı. Yerlerine Taylan, Belhanda, Kerem ve Babel oyuna girdi.Radamel Falcao ise 86. dakikada Mustafa Muhammed'in yerine oyuna dahil oldu. Kolombiyalı oyuncu, 2 Ocak'taki Antalyaspor maçından sonra ilk kez sahalara döndü.İkinci yarıyı düşük bir tempoda ve kontrollü oynayan Galatasaray, ligdeki galibiyet serisini 8 maça çıkardı.15. dakikada Yedlin'in sağdan ortasında uzaklaştırılamayan top penaltı noktasının solundaki Onyekuru'da kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda araya giren savunma oyuncuları meşin yuvarlağın kaleye gitmesini önledi.18. dakikada sağdan atağa katılan Schwechlen'in yerden çevirdiği topa ceza sahası yayı içinde Gomes gelişine vurdu. Yerden giden meşin yuvarlağı kaleci Muslera kontrol etti.24. dakikada Da Costa'nın hafif sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, top az farkla yandan auta çıktı.40. dakikada konuk takım ceza alanı içinde savunmanın uzaklaştıramadığı top, penaltı noktası civarındaki Arda Turan'ın önünde kaldı. Tecrübeli futbolcunun sert şutunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü.61. dakikada hızlı gelişen konuk takım atağında Luyindama'dan şık bir şekilde sıyrılarak ceza sahasına sokulan Rashani, kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncu şut çekmek yerine pasını sağındaki Gomes'e aktarmak istedi ancak meşin yuvarlak takım arkadaşının arkasında kalınca takımı önemli bir fırsattan yararlanamadı.65. dakikada Onyekuru'nun indirdiği topla ceza sahası içinde buluşan Arda Turan, rakiplerinin önünü kapatmasının ardından pasını yay içindeki Emre Kılınç'a aktardı. Emre'nin vuruşunda yerden giden meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu. Ancak pozisyonu VAR'da inceleyen hakem Mete Kalkavan, Onyekuru'nun topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle golü iptal etti.73. dakikada Belhanda'nın kaptırdığı top sonrası Osman Çelik'in pasıyla ceza sahasına giren Chahechouhe'nun sağ çaprazda karşı karşıya vuruşunda, kaleci Muslera gole izin vermedi.90+6. dakikada Taylan Antalyalı'nın uzun pasında savunma arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu ceza sahası içi sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya vuruşunu yaptı ancak top Göktuğ'dan döndü.: Türk Telekom: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Kemal Yılmaz: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Etebo (Dk. 72 Taylan Antalyalı), Gedson Fernandes, Emre Kılınç (Dk. 72 Belhanda), Arda Turan (Dk. 83 Babel), Onyekuru (Dk. 83 Kerem Aktürkoğlu), Mustafa Muhammed (Dk. 86 Falcao): Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Schwechlen, Da Costa, Teikeu, Butko, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 76 Emrah Başsan), Omolo, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 46 Rashani), Chahechouhe, Osman Çelik (Dk. 76 Mehmet Murat Uçar), Gomes (Dk. 67 El Kabir): Dk. 38 ve 45 Mustafa Muhammed (Galatasaray): Dk. 23 Etebo, Dk. 79 Mustafa Muhammed, Dk. 81 Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dk. 48 Teikeu, Dk. 63 Chahechouhe, Dk. 90 El Kabir (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)