Galatasaray Victor Nelsson ile kazanamıyor

Galatasaray, Danimarkalı stoperin 11'de başladığı 5 maçı da kazanamadı. Nelsson'un devre arasında gönderilmesi kesinleşti

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray Victor Nelsson ile kazanamıyor
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30 Kasım 2024 12:18
AZ Alkmaar maçına ilk 11'de başlayan Victor Nelsson performansıyla yine hayal kırıklığı yaşattı. Okan Buruk, AZ maçının ikinci yarısına Nelsson'suz başladı. Tecrübeli futbolcunun bu sezon ilk 11'de forma giydiği maçlarda Galatasaray, galibiyet alamadı.

Beşiktaş ve Young Boys maçlarını kaybeden Aslan, Kasımpaşa ve AZ Alkmaar ile berabere kaldı. Sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan 26 yaşındaki stoperin devre arasında takımdan kesin olarak gönderilmesi bekleniyor. Danimarkalı stoperle, İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis yakından ilgileniyor.

GOLDE BÜYÜK HATASI VARDI

Nelsson, Alkmaar'ın attığı golde hata yaptı. Danimarkalı yıldız sonrasında oyundan alınmak zorunda kaldı. 

 
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