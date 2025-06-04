Galatasaray ve Fenerbahçe'den David kapışması!

Galatasaray, Osimhen'in, Fenerbahçe de Dzeko'nun yerine forvet arıyor.



İki ezeli rakip Jonathan David için karşı karşıya geldi.



Kanadalı oyuncuyu hem kalitesi hem yaşı hem de Lille ile sözleşmesinin bitmiş olması cazip hale getiriyor. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi faktörü ile 25 yaşındaki oyuncuyu bitirmek istiyor. Okan Buruk'un da David'e onay verdiği belirtiliyor.

Fenerbahçe'nin daha lig bitmeden temasa geçtiği oyuncu ile görüşmelerini sürdürdüğü de öğrenildi. Sarı lacivertlilerin önümüzdeki günlerde görüşmeleri hızlandırması bekleniyor.Piyasa değeri 45 milyon euro olan, forvet dışında forvet arkasında da oynayan Kanadalı yıldızın 10 milyon euro maaş, 15 milyon eurodan aşağı olmayacak bir imza parası istediği belirtiliyor. Cim Bom hem ligde şampiyonluk hem Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için David için bu rakamı vermeye hazır. İtalyan ekibi Inter de David'e talip oldu. Ancak oyuncu kendisine sunulan 5 milyon euroluk maaş teklifini yetersiz buldu. Lille, David'i 5 sezon önce 27 milyon euroya Gent'ten transfer etmişti.Jonathan David, geriden kalan sezonda Lille ile 49 maça çıktı, 25 gol atıp, 12 asist yaptı. David, Kanada Milli Takımı formasını 61 kez giyerken, 32 gol, 19 asist katkısı verdi.