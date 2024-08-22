Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, deplasmanda Patrick Rahmen'in ekibi Young Boys'a 3-2 mağlup oldu.
Wankdorf Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi Young Boys 2-0 önde kapatırken goller; 4. ve 45+4. dakikalarda Joel Monteiro'dan, 86. dakikada ise penaltıdan Ugrinic'ten geldi.
Galatasaray'ın gollerini ise 66. dakikada oyuna giren Michy Batshuayi, 66. dakikada ve 72. dakikada kaydetti. Michy Batshuayi, 6 dakikada bulduğu 2 golle maça damgasını vurdu.
Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, 84. dakikada penaltıya sebep olan pozisyon sebebiyle ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk cezası sebebiyle maçı tribünden izlerken, yedek kulübesinde yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu yer aldı.
Bu sonuçla birlikte Galatasaray turu İstanbul'daki rövanş maçına bırakmış oldu. Rövanş maçı 27 Ağustos Salı günü TSİ 22.00'da oynanacak.
YOUNG BOYS ERKEN ÖNE GEÇTİ
Maçın 4. dakikasında Young Boys 1-0 öne geçti. Hızlı gelişen hücumda sağ çaprazdan ceza alanına giren Joel Monteiro'nun vuruşunda Muslera'nın müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu.
TORREIRA GOLE YAKLAŞTI
Maçın 5. dakikasında Galatasaray gole çok yaklaştı. Lucas Torreira'nın sol çaprazdan yaptığı vuruş direğin yanından auta gitti.
ICARDI GOLE ÇOK YAKLAŞTI
Maçın 12. dakikasında Gabriel Sara'nın ceza alanına gönderdiği topa ayak uzatan Mauro Icardi'nin vuruşu, direğin yanından auta gitti.
KALECİ OYUNDAN ÇIKTI
Maçın 30. dakikasında Young Boys'ta kaleci David von Ballmoos sakatlığı sebebiyle maça devam edemedi. Yedek kaleci Marvin Keller oyuna girdi.
YOUNG BOYS ÇOK TEHLİKELİ GELDİ
Maçın 41. dakikasında Young Boys gole çok yaklaştı. Ceza alanına gönderilen topta Ganvoula'nın vuruşu kalenin hemen dibinden dışarı gitti.
TORREIRA YİNE GOLE YAKLAŞTI
Maçın 44. dakikasında Mertens'in sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Torreira'nın kafa vuruşunu kaleci Keller güçlükle kornere çeldi.
YOUNG BOYS FARKI 2'YE YÜKSELTTİ
Maçın 45+4. dakikasında Young Boys durumu 2-0'a getirdi. Abdülkerim'in sektirdiği topta savunma arkasında topla buluşan Joel Monteiro durumu 2-0'a getirdi.
MUSLERA SAKATLIK YAŞADI
Maçın 45+6. dakikasında Young Boys etkili geldi; Ugrinic'in pasıyla Monteiro savunma arkasına sarktı ancak karşı karşıya vuruşunda topu auta gönderdi. Pozisyonun ardından Muslera sakatlık yaşadı.
Monteiro ile çarpışan Muslera, ikinci yarıda oyuna devam edemedi ve yerini Günay Güvenç'e bıraktı.
COLLEY DİREĞE TAKILDI
Maçın 58. dakikasında Young Boys üçüncü gole çok yaklaştı. Hızlı gelişen hücumda sol çaprazdan ceza alanına giren Ebrima Colley'in vuruşunda top direkten oyun alanına geri döndü.
BATSHUAYI GİRER GİRMEZ GOL ATTI!
Maçın 66. dakikassında Elias Jelert'in yerine oyuna giren Michy Batshuayi, girdiği dakikada topa ilk dokunuşunda topu ağlara gönderdi. Kornerde Torreira'nın arka direğe aşırdığı topa dokunan Batshuayi durumu 2-1'e getirdi.
BATSHUAYI BİR KEZ DAHA SAHNEDE!
Maçın 72. dakikasında Michy Batshuayi bir kez daha sahneye çıktı. Hızlı gelişen hücumda topu süren Batshuayi, ceza alanı önünden sol ayağıyla yaptığı vuruşla durumu 2-2'ye getirdi.
YOUNG BOYS PENALTIYLA TEKRAR ÖNE GEÇTİ
Galatasaray, 6 dakika içerisinde 2-0'dan 2-2'yi bulduğu maçta penaltıyla 86. dakikada geri düştü.
Darian Males'in ceza sahası içinden çektiği şutta Abdülkerim Bardakcı'nın topa elle müdahalesi olduğu gerekçesiyle VAR hakemi Christian Dingert, hakem Daniel Siebert'e izleme tavsiyesinde bulundu.
Pozisyonu monitörden inceleyen Siebert, penaltı noktasını gösterdi ve ilk yarıdan sarı kartı olan Abdülkerim Bardakcı, ikinci sarı kartla kırmızı kart gördü.
86. dakikada topun başına gelen Filip Ugrinic, skoru 3-2'ye getirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Young Boys sahadan 3-2 galip ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
4. dakikada Young Boys öne geçti. Galatasaray'ın çıkarken kaptırdığı topu alan Ugrinic, pasını Monteiro'ya aktardı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Monteiro, kaleci Muslera ile karşı karşıya şutunu çekti. Uruguaylı file bekçisinin müdahalesi yetersiz kalınca meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
5. dakikada Torreira'nın ceza sahası dışından şutunda top az farkla auta çıktı.
12. dakikada Sara'nın savunma arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Icardi'nin kaleci Von Ballmoos ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda son anda vurduğu top yandan auta gitti.
25. dakikada Icardi'nin şık pasında topla buluşan Mertens, ceza yayı gerisinden sağ ayağının dışıyla vurdu. Meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
41. dakikada Blum'un sağdan ceza sahasına gönderdiği topa hareketlenen Ganvoula, altıpas önünde Muslera'dan önce meşin yuvarlağa vurdu. Top az farkla yandan oyun alanı dışına gitti.
44. dakikada Mertens, sağdan kullandığı serbest vuruşta topu ön direğe gönderdi. Buraya hareketlenen Torreira'nın kafayla vurduğu topu kaleci Keller son anda kornere çeldi.
45+4. dakikada fark 2'ye çıktı. Kaleci Keller'in kullandığı autta Ganvoula'nın kafayla indirdiği top, ceza sahası içindeki Monteiro'da kaldı. Bu oyuncunun karşı karşıya şutunda top filelere gitti: 2-0.
Stat: Wankdorf
Hakemler: Daniel Siebert, Jan Seidel, Rafael Foltyn (Almanya)
Young Boys: Von Ballmoos (Dk. 32 Keller), Blum, Camara, Zoukrou, Hadjam, Monteiro, Niasse, Lauper, Colley, Ganvoula, Ugrinic
Galatasaray: Muslera, Jelert, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Köhn, Torreira, Sara, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
Goller: Dk. 4 ve 45+4 Monteiro (Young Boys)
Sarı kartlar: Dk. 22 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 45+6 Torreira (Galatasaray), Dk. 26 Hadjam, Dk. 29 Lauper, Dk. 43 Niasse (Young Boys)
Wankdorf Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi Young Boys 2-0 önde kapatırken goller; 4. ve 45+4. dakikalarda Joel Monteiro'dan, 86. dakikada ise penaltıdan Ugrinic'ten geldi.
Galatasaray'ın gollerini ise 66. dakikada oyuna giren Michy Batshuayi, 66. dakikada ve 72. dakikada kaydetti. Michy Batshuayi, 6 dakikada bulduğu 2 golle maça damgasını vurdu.
Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, 84. dakikada penaltıya sebep olan pozisyon sebebiyle ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk cezası sebebiyle maçı tribünden izlerken, yedek kulübesinde yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu yer aldı.
Bu sonuçla birlikte Galatasaray turu İstanbul'daki rövanş maçına bırakmış oldu. Rövanş maçı 27 Ağustos Salı günü TSİ 22.00'da oynanacak.
YOUNG BOYS ERKEN ÖNE GEÇTİ
Maçın 4. dakikasında Young Boys 1-0 öne geçti. Hızlı gelişen hücumda sağ çaprazdan ceza alanına giren Joel Monteiro'nun vuruşunda Muslera'nın müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu.
TORREIRA GOLE YAKLAŞTI
Maçın 5. dakikasında Galatasaray gole çok yaklaştı. Lucas Torreira'nın sol çaprazdan yaptığı vuruş direğin yanından auta gitti.
ICARDI GOLE ÇOK YAKLAŞTI
Maçın 12. dakikasında Gabriel Sara'nın ceza alanına gönderdiği topa ayak uzatan Mauro Icardi'nin vuruşu, direğin yanından auta gitti.
KALECİ OYUNDAN ÇIKTI
Maçın 30. dakikasında Young Boys'ta kaleci David von Ballmoos sakatlığı sebebiyle maça devam edemedi. Yedek kaleci Marvin Keller oyuna girdi.
YOUNG BOYS ÇOK TEHLİKELİ GELDİ
Maçın 41. dakikasında Young Boys gole çok yaklaştı. Ceza alanına gönderilen topta Ganvoula'nın vuruşu kalenin hemen dibinden dışarı gitti.
TORREIRA YİNE GOLE YAKLAŞTI
Maçın 44. dakikasında Mertens'in sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Torreira'nın kafa vuruşunu kaleci Keller güçlükle kornere çeldi.
YOUNG BOYS FARKI 2'YE YÜKSELTTİ
Maçın 45+4. dakikasında Young Boys durumu 2-0'a getirdi. Abdülkerim'in sektirdiği topta savunma arkasında topla buluşan Joel Monteiro durumu 2-0'a getirdi.
MUSLERA SAKATLIK YAŞADI
Maçın 45+6. dakikasında Young Boys etkili geldi; Ugrinic'in pasıyla Monteiro savunma arkasına sarktı ancak karşı karşıya vuruşunda topu auta gönderdi. Pozisyonun ardından Muslera sakatlık yaşadı.
Monteiro ile çarpışan Muslera, ikinci yarıda oyuna devam edemedi ve yerini Günay Güvenç'e bıraktı.
COLLEY DİREĞE TAKILDI
Maçın 58. dakikasında Young Boys üçüncü gole çok yaklaştı. Hızlı gelişen hücumda sol çaprazdan ceza alanına giren Ebrima Colley'in vuruşunda top direkten oyun alanına geri döndü.
BATSHUAYI GİRER GİRMEZ GOL ATTI!
Maçın 66. dakikassında Elias Jelert'in yerine oyuna giren Michy Batshuayi, girdiği dakikada topa ilk dokunuşunda topu ağlara gönderdi. Kornerde Torreira'nın arka direğe aşırdığı topa dokunan Batshuayi durumu 2-1'e getirdi.
BATSHUAYI BİR KEZ DAHA SAHNEDE!
Maçın 72. dakikasında Michy Batshuayi bir kez daha sahneye çıktı. Hızlı gelişen hücumda topu süren Batshuayi, ceza alanı önünden sol ayağıyla yaptığı vuruşla durumu 2-2'ye getirdi.
YOUNG BOYS PENALTIYLA TEKRAR ÖNE GEÇTİ
Galatasaray, 6 dakika içerisinde 2-0'dan 2-2'yi bulduğu maçta penaltıyla 86. dakikada geri düştü.
Darian Males'in ceza sahası içinden çektiği şutta Abdülkerim Bardakcı'nın topa elle müdahalesi olduğu gerekçesiyle VAR hakemi Christian Dingert, hakem Daniel Siebert'e izleme tavsiyesinde bulundu.
Pozisyonu monitörden inceleyen Siebert, penaltı noktasını gösterdi ve ilk yarıdan sarı kartı olan Abdülkerim Bardakcı, ikinci sarı kartla kırmızı kart gördü.
86. dakikada topun başına gelen Filip Ugrinic, skoru 3-2'ye getirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Young Boys sahadan 3-2 galip ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
4. dakikada Young Boys öne geçti. Galatasaray'ın çıkarken kaptırdığı topu alan Ugrinic, pasını Monteiro'ya aktardı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Monteiro, kaleci Muslera ile karşı karşıya şutunu çekti. Uruguaylı file bekçisinin müdahalesi yetersiz kalınca meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
5. dakikada Torreira'nın ceza sahası dışından şutunda top az farkla auta çıktı.
12. dakikada Sara'nın savunma arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Icardi'nin kaleci Von Ballmoos ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda son anda vurduğu top yandan auta gitti.
25. dakikada Icardi'nin şık pasında topla buluşan Mertens, ceza yayı gerisinden sağ ayağının dışıyla vurdu. Meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
41. dakikada Blum'un sağdan ceza sahasına gönderdiği topa hareketlenen Ganvoula, altıpas önünde Muslera'dan önce meşin yuvarlağa vurdu. Top az farkla yandan oyun alanı dışına gitti.
44. dakikada Mertens, sağdan kullandığı serbest vuruşta topu ön direğe gönderdi. Buraya hareketlenen Torreira'nın kafayla vurduğu topu kaleci Keller son anda kornere çeldi.
45+4. dakikada fark 2'ye çıktı. Kaleci Keller'in kullandığı autta Ganvoula'nın kafayla indirdiği top, ceza sahası içindeki Monteiro'da kaldı. Bu oyuncunun karşı karşıya şutunda top filelere gitti: 2-0.
Stat: Wankdorf
Hakemler: Daniel Siebert, Jan Seidel, Rafael Foltyn (Almanya)
Young Boys: Von Ballmoos (Dk. 32 Keller), Blum, Camara, Zoukrou, Hadjam, Monteiro, Niasse, Lauper, Colley, Ganvoula, Ugrinic
Galatasaray: Muslera, Jelert, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Köhn, Torreira, Sara, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
Goller: Dk. 4 ve 45+4 Monteiro (Young Boys)
Sarı kartlar: Dk. 22 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 45+6 Torreira (Galatasaray), Dk. 26 Hadjam, Dk. 29 Lauper, Dk. 43 Niasse (Young Boys)
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU