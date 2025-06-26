Barcelona forması giyen Marc-Andre Ter Stegen'in geleceği belirsizliği koruyor. Barcelona'nın kaleci mevkisine Espanyol forması giyen Joan Garcia'yı transfer etmesiyle birlikte Alman kaleci yedek durumuna düştü.
GALATASARAY RAFA KALDIRDI
Sport gazetesinin haberine göre, Marc-André Ter Stegen'e Avrupa'dan ilgi gösteren kulüpler arasında Galatasaray da bulunuyor. Ancak aynı habere göre, sarı-kırmızılılar birkaç gün boyunca transferle ilgili bilgi aldıktan sonra, yaşanan gelişmelerin ardından bu transferi şimdilik rafa kaldırma kararı aldı.
CHELSEA İLGİLENİYOR
İspanyol basınındaki haberde ayrıca Premier Lig'den Chelsea'nin de Alman kaleci için devreye girdiği yazıldı.
Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Stegen'in kulübü Barcelona ile 2028 yılına kadar kontratı bulunuyor.
GALATASARAY RAFA KALDIRDI
Sport gazetesinin haberine göre, Marc-André Ter Stegen'e Avrupa'dan ilgi gösteren kulüpler arasında Galatasaray da bulunuyor. Ancak aynı habere göre, sarı-kırmızılılar birkaç gün boyunca transferle ilgili bilgi aldıktan sonra, yaşanan gelişmelerin ardından bu transferi şimdilik rafa kaldırma kararı aldı.
CHELSEA İLGİLENİYOR
İspanyol basınındaki haberde ayrıca Premier Lig'den Chelsea'nin de Alman kaleci için devreye girdiği yazıldı.
Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Stegen'in kulübü Barcelona ile 2028 yılına kadar kontratı bulunuyor.
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