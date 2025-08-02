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Galatasaray taraftarı Ederson için tribünleri inletti!

Sane ve Osimhen'in tanıtımında sahneye çıkan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in sözünü taraftarlar kesti. Tribünlerden "Ederson'u istiyoruz!" sesleri yükselirken, iki yıldız oyuncunun gülümsemesi geceye damga vurdu.

calendar 02 Ağustos 2025 20:32 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2025 20:47
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Galatasaray taraftarı Ederson için tribünleri inletti!
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Galatasaray, merakla beklenen yıldız transferleri Leroy Sane ve Victor Osimhen'i resmi olarak taraftarla buluşturdu.

RAMS Park'ta düzenlenen görkemli tanıtım töreninde on binlerce taraftar coşkuyla yeni yıldızlarını karşıladı. Ancak törene damga vuran an, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in konuşması sırasında yaşandı.

Özbek konuşmasına devam ederken tribünlerden yükselen "Taraftar çıldırdı, Ederson'u istiyor!" tezahüratları karşısında sahnede bulunan Leroy Sane ve Victor Osimhen'in birbirlerine dönüp gülümsemesi dikkat çekti.

DURSUN ÖZBEK:"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Gelen tezahüratların üzerine Dursun Özbek, "Transfer sezonu daha bitmedi. Yeni başladı diyebiliriz. Eksiklerimizi biliyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız." açıklamasını TV100'e yaptı.



KAVUKCU: "3 KALECİ DAHA VAR; ÇILDIRIRLAR"

Abdullah Kavukcu ise tezahüratlar hakkında, "Bizim 3 tane daha ilgilendiğimiz kaleci var. Bunların ismini bilmiyorlar. Duyunca çıldıracaklar. Çalışmalarımız devam ediyor. Bize inansın, güvensinler. Ederson görüştüğümüz bir oyuncu. Başka görüştüğümüz oyuncular da var. Hangisi şartlarımıza uyarsa onu alacağız." ifadelerini kullandı.

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