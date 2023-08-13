Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, Kayserispor deplasmanına konuk oldu.
RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadelede iki takımın da hücumları sonuç vermedi ve karşılaşma 0-0 sona erdi.
Galatasaray'da yeni transferler Wilfried Zaha ve Kerem Demirbay, ilk kez forma giydi. İki futbolcu da karşılaşmanın 71. dakikasında oyuna dahil oldu.
Bu sonucun ardından iki takım da sezona birer puanla başladı.
Galatasaray, ligde gelecek hafta sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Okan Buruk'un ekibi, hafta arasında ise kendi evinde Olimpija Ljubljana ile rövanş maçına çıkacak. Kayserispor, ligin ikinci haftasında İstanbulspor deplasmanına gidecek.
OKAN BURUK'TAN TEK DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu Mondihome Kayserispor deplasmanında açan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son oynadıkları Olimpija Ljubljana maçına göre ilk 11'de bir değişlik yaptı.
RHG Enertürk Enerji Stadı'nda yapılan maça sarı-kırmızılı ekip, Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Dubios, Berkan Kutlu, Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Bakambu 11'i ile çıktı.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Angelino, Kerem Demirbay, Icardi, Yunus Akgün, Zaha, Halil Dervişoğlu, Kaan Ayhan, Torreira, Emin Bayram yer aldı.
Okan Buruk, takımının UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda 3-0 kazandığı Olimpija Ljubljana maçının ilk 11'inde 1 oyuncu değiştirdi. Buruk, Kazımcan Karataş'ı maç kadrosuna almazken bu oyuncunun yerine Dubios'a şans verdi.
TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ
Sezonun açılış maçına Kayserisporlu taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.
Galatasaray taraftarı kendilerine ayrılan yeri doldurdu. Sarı-kırmızılılar, ısınmaya çıkan takımlarına tezahüratta bulunurken yeni transferleri tribüne çağırarak sevgi gösterisinde bulundu.
Özellikle yaz tatillerini memleketinde geçiren gurbetçi vatandaşların maça yoğun katılım sağladığı gözlendi.
Öte yandan Kayserispor tribünlerinde maçı izlemek için yerini alan Galatasaraylı bir ailenin iki kız çocuğunun üzerinde bulunan formayı ters giydirmesi üzerine polis ekipleri olaya müdahale etti.
Polis ekiplerinin müdahalesi sonucu kız çocukları Galatasaray formalarını tekrar düz giyerek maçı izledi.
GALATASARAY TEHLİKESİ
Galatasaray, 9. dakikada Baran Ali'nin Mertens'e faulü sonrası tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı. Sarı-kırmızılı ekipte Kerem'in kullandığı frikikte top barajdan da sekerek dışarıya gitti.
KAYSERİSPOR DİREĞE TAKILDI
Kayserispor, 14. dakikada direğe takıldı. Bu dakikada ceza sahası dışından şansını deneyen Gökhan Sazdağı'nın vuruşu üst direkten dışarıya gitti.
GALATASARAY ETKİLİ OLDU
30. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Mertens'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kerem'in şutu savunmadan da sekerek dışarıya gitti.
BİLAL GOLE İZİN VERMEDİ
Galatasaray, 34. dakikada etkili geldi. Berkan Kutlu'nun ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşunu kaleci Bilal kurtardı.
OLIVEIRA UZAKTAN ŞANSINI DENEDİ
Galatasaray'da Sergio Oliveira, 38. dakikada uzak mesafeden şansını denedi. Portekizli futbolcunun etkili şutu dışarıya gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve taraflar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.
ÜST ÜSTE KAYSERİ ATAKLARI
47. dakikada Uzodimma'nın uzun topunda sağ çaprazda karşı karşıya kalan Miguel Cardoso'nun şutunu Muslera kornere çeldi. 53'te ise Cardoso'nun bu kez sol taraftan çevirdiği topta Gökhan'ın şutu yandan auta gitti.
OKAN BURUK'TAN HAMLE
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 55. dakikada oyuna müdahalede bulundu. Sarı-kırmızılılarda Leo Dubois ve Cedric Bakambu kenara geldi. Mauro Icardi ve Angelino oyuna dahil oldu.
ICARDI KALECİYİ GEÇEMEDİ!
Galatasaray, 69. dakikada etkili oldu. Sağ kanattan Sergio Oliveira'nın ortasında Icardi'nin kafa vuruşu kaleci Bilal'den döndü.
GALATASARAY'DA YENİLER SAHNEDE
Galatasaray'da yeni transferler Wilfried Zaha ve Kerem Demirbay, 71. dakikada oyuna dahil oldu. Sarı-kırmızılı takımda bu dakikada Oliveira ve Mertens kenara geldi.
RAMAZAN'IN ŞUTU MUSLERA'DA
78. dakikada sol kanatta topla buluşan Kemen, geriden gelen ve ceza sahasına hareketlenen Ramazan'ı topla buluşturdu. Ramazan'ın şutu kaleci Muslera'da kaldı.
OKAN BURUK'UN SON KOZU HALİL
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 83. dakikada son değişikliğini yaptı. Galatasaray'da Halil Dervişoğlu, oyuna dahil oldu, Barış Alper Yılmaz kenara geldi.
KAYSERİSPOR 10 KİŞİ TAMAMLADI
Kayserispor'da Ali Karimi, uzatma dakikalarında sakatlandı. Ev sahibi ekip, değişiklik için oyunu 3 kez durdurduğu için değişiklik yapamadı ve mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
GOL ÇIKMADI
Kalan dakikalarda gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
14. dakikada Kayserispor gole yaklaştı. Galatasaray savunmadan çıkmak isterken Kerem Aktürkoğlu'nun hatalı pasında top Gökhan Sazdağı'nda kaldı. Aynı oyuncunun topu birkaç metre sürdükten sonra uzak mesafeden kaleye gönderdiği sert şutta, meşin yuvarlak üst kale direğine çarparak auta çıktı.
24. dakikada rakip yarı alanda pas arası yapan Mertens, kaleye yaklaşık 25 metre mesafeden topa sert vurdu ama kaleci Bilal Bayazit üzerine gelen meşin yuvarlağı çeldi.
30. dakikada seri paslarla Kayserispor yarı alanına yerleşen Galatasaray'da Mertens'in şık topuk pasına koşu yapan Kerem Aktürkoğlu'nun sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez sağ ayağı ile yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak sol kale direğinin dibinden auta gitti.
34. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı kornerde penaltı noktası üzerinde boş kalan Berkan Kutlu'nun kafa vuruşunda, kaleci Bilal Bayazit, son anda parmaklarının ucuyla topu kornere çelmeyi başardı.
37. dakikada rakip yarı alanda topla buluşan Oliveira'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
44. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasında sol çaprazda topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun uzak köşeye vuruşunda, top az farkla auta gitti.
45+3. dakikada Oliveira'nın uzun pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Mertens kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu iyi kontrol edemeyince topu kaleci Bilal Bayazit topu kontrol etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
47. dakikada Attamah'ın kendi yarı alanın ilk metrelerinden savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasa koşu yapan Cardoso'nun topu kontrol ettikten sonra ceza sahasına girer girmez sağ çaprazdan şutunda, kaleci Muslera, kapattığı köşeye yönelen meşin yuvarlağı uzanarak kontrol etti.
53. dakikada Karimi'nin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Cardoso'nun kale alanına çıkardığı pasa koşu yapan Gökhan Sazdağı'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin dibinden auta çıktı.
69. dakikada Oliveira'nın sağ kanattan ortasında ön direğe koşu yapan Icardi'nin kafa vuruşunda, kaleci Bilal Bayazit son anda topu çelmeyi başardı. Kaleciden seken topu savunma uzaklaştırdı.
89. dakikada Ackah'ın savunmanın arkasına havadan gönderdiği pasa koşu yapan Thiam kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu ıskaladı. Thiam'dan seken topu kaleci Muslera kontrol etti.
90+8. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Mane'nin ortasında kale alanı içerisinde kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Ramazan Civelek'in kontrol edemediği meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.
Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.
Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy
Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazit, Attamah, Arif Kocaman (Dk. 65 Ramazan Civelek), Uzodimma (Dk. 87 Kolovetsios), Carole, Baran Gezek (Dk. 46 Ackah), Kemen, Cardoso (Dk. 82 Mane), Karimi, Thiam, Gökhan Sazdağı
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Dubios (Dk. 55 Angelino), Berkan Kutlu, Oliveira (Dk. 70 Kerem Demirbay) Barış Alper Yılmaz (Dk. 82 Halil Dervişoğlu), Mertens DK. 70 Zaha), Kerem Aktürkoğlu, Bakambu (Dk. 55 Icardi)
Sarı kartlar: Dk. 9 Baran Gezek, Dk. 42 Uzodimma, Dk. 42 Çağdaş Atan (Teknik direktör) (Mondihome Kayserispor), Dk. 12 Barış Alper Yılmaz, Dk. 29 Boey (Galatasaray)
RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadelede iki takımın da hücumları sonuç vermedi ve karşılaşma 0-0 sona erdi.
Galatasaray'da yeni transferler Wilfried Zaha ve Kerem Demirbay, ilk kez forma giydi. İki futbolcu da karşılaşmanın 71. dakikasında oyuna dahil oldu.
Bu sonucun ardından iki takım da sezona birer puanla başladı.
Galatasaray, ligde gelecek hafta sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Okan Buruk'un ekibi, hafta arasında ise kendi evinde Olimpija Ljubljana ile rövanş maçına çıkacak. Kayserispor, ligin ikinci haftasında İstanbulspor deplasmanına gidecek.
OKAN BURUK'TAN TEK DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu Mondihome Kayserispor deplasmanında açan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son oynadıkları Olimpija Ljubljana maçına göre ilk 11'de bir değişlik yaptı.
RHG Enertürk Enerji Stadı'nda yapılan maça sarı-kırmızılı ekip, Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Dubios, Berkan Kutlu, Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Bakambu 11'i ile çıktı.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Angelino, Kerem Demirbay, Icardi, Yunus Akgün, Zaha, Halil Dervişoğlu, Kaan Ayhan, Torreira, Emin Bayram yer aldı.
Okan Buruk, takımının UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda 3-0 kazandığı Olimpija Ljubljana maçının ilk 11'inde 1 oyuncu değiştirdi. Buruk, Kazımcan Karataş'ı maç kadrosuna almazken bu oyuncunun yerine Dubios'a şans verdi.
TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ
Sezonun açılış maçına Kayserisporlu taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.
Galatasaray taraftarı kendilerine ayrılan yeri doldurdu. Sarı-kırmızılılar, ısınmaya çıkan takımlarına tezahüratta bulunurken yeni transferleri tribüne çağırarak sevgi gösterisinde bulundu.
Özellikle yaz tatillerini memleketinde geçiren gurbetçi vatandaşların maça yoğun katılım sağladığı gözlendi.
Öte yandan Kayserispor tribünlerinde maçı izlemek için yerini alan Galatasaraylı bir ailenin iki kız çocuğunun üzerinde bulunan formayı ters giydirmesi üzerine polis ekipleri olaya müdahale etti.
Polis ekiplerinin müdahalesi sonucu kız çocukları Galatasaray formalarını tekrar düz giyerek maçı izledi.
GALATASARAY TEHLİKESİ
Galatasaray, 9. dakikada Baran Ali'nin Mertens'e faulü sonrası tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı. Sarı-kırmızılı ekipte Kerem'in kullandığı frikikte top barajdan da sekerek dışarıya gitti.
KAYSERİSPOR DİREĞE TAKILDI
Kayserispor, 14. dakikada direğe takıldı. Bu dakikada ceza sahası dışından şansını deneyen Gökhan Sazdağı'nın vuruşu üst direkten dışarıya gitti.
GALATASARAY ETKİLİ OLDU
30. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Mertens'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kerem'in şutu savunmadan da sekerek dışarıya gitti.
BİLAL GOLE İZİN VERMEDİ
Galatasaray, 34. dakikada etkili geldi. Berkan Kutlu'nun ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşunu kaleci Bilal kurtardı.
OLIVEIRA UZAKTAN ŞANSINI DENEDİ
Galatasaray'da Sergio Oliveira, 38. dakikada uzak mesafeden şansını denedi. Portekizli futbolcunun etkili şutu dışarıya gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve taraflar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.
ÜST ÜSTE KAYSERİ ATAKLARI
47. dakikada Uzodimma'nın uzun topunda sağ çaprazda karşı karşıya kalan Miguel Cardoso'nun şutunu Muslera kornere çeldi. 53'te ise Cardoso'nun bu kez sol taraftan çevirdiği topta Gökhan'ın şutu yandan auta gitti.
OKAN BURUK'TAN HAMLE
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 55. dakikada oyuna müdahalede bulundu. Sarı-kırmızılılarda Leo Dubois ve Cedric Bakambu kenara geldi. Mauro Icardi ve Angelino oyuna dahil oldu.
ICARDI KALECİYİ GEÇEMEDİ!
Galatasaray, 69. dakikada etkili oldu. Sağ kanattan Sergio Oliveira'nın ortasında Icardi'nin kafa vuruşu kaleci Bilal'den döndü.
GALATASARAY'DA YENİLER SAHNEDE
Galatasaray'da yeni transferler Wilfried Zaha ve Kerem Demirbay, 71. dakikada oyuna dahil oldu. Sarı-kırmızılı takımda bu dakikada Oliveira ve Mertens kenara geldi.
RAMAZAN'IN ŞUTU MUSLERA'DA
78. dakikada sol kanatta topla buluşan Kemen, geriden gelen ve ceza sahasına hareketlenen Ramazan'ı topla buluşturdu. Ramazan'ın şutu kaleci Muslera'da kaldı.
OKAN BURUK'UN SON KOZU HALİL
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 83. dakikada son değişikliğini yaptı. Galatasaray'da Halil Dervişoğlu, oyuna dahil oldu, Barış Alper Yılmaz kenara geldi.
KAYSERİSPOR 10 KİŞİ TAMAMLADI
Kayserispor'da Ali Karimi, uzatma dakikalarında sakatlandı. Ev sahibi ekip, değişiklik için oyunu 3 kez durdurduğu için değişiklik yapamadı ve mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
GOL ÇIKMADI
Kalan dakikalarda gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
14. dakikada Kayserispor gole yaklaştı. Galatasaray savunmadan çıkmak isterken Kerem Aktürkoğlu'nun hatalı pasında top Gökhan Sazdağı'nda kaldı. Aynı oyuncunun topu birkaç metre sürdükten sonra uzak mesafeden kaleye gönderdiği sert şutta, meşin yuvarlak üst kale direğine çarparak auta çıktı.
24. dakikada rakip yarı alanda pas arası yapan Mertens, kaleye yaklaşık 25 metre mesafeden topa sert vurdu ama kaleci Bilal Bayazit üzerine gelen meşin yuvarlağı çeldi.
30. dakikada seri paslarla Kayserispor yarı alanına yerleşen Galatasaray'da Mertens'in şık topuk pasına koşu yapan Kerem Aktürkoğlu'nun sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez sağ ayağı ile yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak sol kale direğinin dibinden auta gitti.
34. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı kornerde penaltı noktası üzerinde boş kalan Berkan Kutlu'nun kafa vuruşunda, kaleci Bilal Bayazit, son anda parmaklarının ucuyla topu kornere çelmeyi başardı.
37. dakikada rakip yarı alanda topla buluşan Oliveira'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
44. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasında sol çaprazda topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun uzak köşeye vuruşunda, top az farkla auta gitti.
45+3. dakikada Oliveira'nın uzun pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Mertens kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu iyi kontrol edemeyince topu kaleci Bilal Bayazit topu kontrol etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
47. dakikada Attamah'ın kendi yarı alanın ilk metrelerinden savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasa koşu yapan Cardoso'nun topu kontrol ettikten sonra ceza sahasına girer girmez sağ çaprazdan şutunda, kaleci Muslera, kapattığı köşeye yönelen meşin yuvarlağı uzanarak kontrol etti.
53. dakikada Karimi'nin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Cardoso'nun kale alanına çıkardığı pasa koşu yapan Gökhan Sazdağı'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin dibinden auta çıktı.
69. dakikada Oliveira'nın sağ kanattan ortasında ön direğe koşu yapan Icardi'nin kafa vuruşunda, kaleci Bilal Bayazit son anda topu çelmeyi başardı. Kaleciden seken topu savunma uzaklaştırdı.
89. dakikada Ackah'ın savunmanın arkasına havadan gönderdiği pasa koşu yapan Thiam kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu ıskaladı. Thiam'dan seken topu kaleci Muslera kontrol etti.
90+8. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Mane'nin ortasında kale alanı içerisinde kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Ramazan Civelek'in kontrol edemediği meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.
Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.
Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy
Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazit, Attamah, Arif Kocaman (Dk. 65 Ramazan Civelek), Uzodimma (Dk. 87 Kolovetsios), Carole, Baran Gezek (Dk. 46 Ackah), Kemen, Cardoso (Dk. 82 Mane), Karimi, Thiam, Gökhan Sazdağı
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Dubios (Dk. 55 Angelino), Berkan Kutlu, Oliveira (Dk. 70 Kerem Demirbay) Barış Alper Yılmaz (Dk. 82 Halil Dervişoğlu), Mertens DK. 70 Zaha), Kerem Aktürkoğlu, Bakambu (Dk. 55 Icardi)
Sarı kartlar: Dk. 9 Baran Gezek, Dk. 42 Uzodimma, Dk. 42 Çağdaş Atan (Teknik direktör) (Mondihome Kayserispor), Dk. 12 Barış Alper Yılmaz, Dk. 29 Boey (Galatasaray)