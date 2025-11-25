Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern'in hemen ardında

Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ortaya koyduğu etkili performansla istatistiklerde üst sıralarda yer almaya devam ediyor.
Sarı-kırmızılılar, maçlarda skor üstünlüğünü koruma süresi açısından dev kulüplerle yarışan bir görüntü sergiledi.
BAYERN MÜNİH'TEN SONRA G.SARAY
Devler Ligi'nde Bayern Münih'in 346 dakikalık skor üstünlüğünün ardından ikinci sırada Galatasaray geliyor.
Okan Buruk'un öğrencileri, toplam 247 dakika boyunca maçları önde götürerek turnuvanın en istikrarlı takımlarından biri olmayı başardı.