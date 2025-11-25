25 Kasım
Galatasaray-Union St.Gilloise
20:45
25 Kasım
Ajax-Benfica
20:45
25 Kasım
Chelsea-Barcelona
23:00
25 Kasım
B. Dortmund-Villarreal
23:00
25 Kasım
M.City-Leverkusen
23:00
25 Kasım
Bodo/Glimt-Juventus
23:00
25 Kasım
Slavia Prag-Athletic Bilbao
23:00
25 Kasım
SSC Napoli-Qarabag FK
23:00
25 Kasım
Marsilya-Newcastle
23:00
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern'in hemen ardında

Galatasaray, bu sezon Devler Ligi'nde 247 dakika boyunca skor avantajını koruyarak Bayern Münih'ten sonra en uzun süre önde oynayan takım oldu.

Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ortaya koyduğu etkili performansla istatistiklerde üst sıralarda yer almaya devam ediyor.
 
Sarı-kırmızılılar, maçlarda skor üstünlüğünü koruma süresi açısından dev kulüplerle yarışan bir görüntü sergiledi.
 
BAYERN MÜNİH'TEN SONRA G.SARAY
 
Devler Ligi'nde Bayern Münih'in 346 dakikalık skor üstünlüğünün ardından ikinci sırada Galatasaray geliyor.
 
Okan Buruk'un öğrencileri, toplam 247 dakika boyunca maçları önde götürerek turnuvanın en istikrarlı takımlarından biri olmayı başardı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
