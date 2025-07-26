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Galatasaray - Osimhen: Her an KAP gelebilir!

Galatasaray transfer için sözleşmeyi imzaladı ve Napoli'ye gönderdi. Napoli imzayı atar atmaz bavullarını toplayan ve Cimbom'dan haber bekleyen Osimhen İstanbul'a gelecek.

calendar 26 Temmuz 2025 10:48
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Galatasaray - Osimhen: Her an KAP gelebilir!
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Galatasaray uzun bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Victor Osimhen transferinde mutlu sona ulaşmak için artık günleri değil saatleri sayıyor.

Napoli'ye gerekli teminatları sunan ve transfer için resmi sözleşmeyi imzalayan Sarı-Kırmızılılar kontratı İtalya'ya gönderdi. Napoli sözleşmeye imza atar atmaz Osimhen artık Galatasaray'ın futbolcusu olacak.

Bavullarını toplayan ve Cimbom'dan haber bekleyen yıldız futbolcunun imza atılır atılmaz İstanbul'a doğru yola çıkması bekleniyor.


75 MİLYON EURO ÖDENECEK

Nijeryalı forvetin en geç pazar akşama kadar İstanbul'da olacağı da gelen bilgiler arasında...

Galatasaray Osimhen için Napoli'ye 75 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. 40 milyon euroyu peşin verecek Sarı-Kırmızılılar, kalan 35 milyon euroyu ise 2026 yılı sona ermeden İtalyan ekibine ödeyecek. Osimhen'in yıllık 16 milyon Euro maaş alması bekleniyor.

Sarı-Kırmızılı taraftarlar Victor Osimhen'e kavuşmak için artık saatleri sayıyor. 

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