Galatasaray, Nicolo Zaniolo'dan amorti etti!

Nicolo Zaniolo, Aston Villa, Atalanta, Fiorentina ve son olarak Udinese'den elde edilen kiralama gelirleriyle Galatasaray'a 13.9 milyon Euro kazandırdı.

calendar 03 Eylül 2025 09:26
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray, Nicolo Zaniolo'dan amorti etti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray'ın 2023 ara transferde 15 milyon Euro'ya Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo, her sezon düzenli olarak kiralanırken 2 yıl daha kontratı kalsa da şimdiden verilen ücreti geri getirdi.

 5 milyon Euro'ya Aston Villa, 3.2 milyon Euro'ya Atalanta ve 3.2 milyon Euro'ya Fiorentina'ya kiralık giden Zaniolo son olarak da Udinese'ye kiralanırken 2.5 milyon Euro alındı.

13.9 MİLYON EURO KAZANILDI

İtalyan oyuncunun kiralık bedellerinden 13.9 milyon Euro kazanıldı. Yeni anlaşmada Udinese'nin satın alma maddesi de bulunuyor.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.