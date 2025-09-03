Galatasaray'ın 2023 ara transferde 15 milyon Euro'ya Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo, her sezon düzenli olarak kiralanırken 2 yıl daha kontratı kalsa da şimdiden verilen ücreti geri getirdi.
5 milyon Euro'ya Aston Villa, 3.2 milyon Euro'ya Atalanta ve 3.2 milyon Euro'ya Fiorentina'ya kiralık giden Zaniolo son olarak da Udinese'ye kiralanırken 2.5 milyon Euro alındı.
13.9 MİLYON EURO KAZANILDI
İtalyan oyuncunun kiralık bedellerinden 13.9 milyon Euro kazanıldı. Yeni anlaşmada Udinese'nin satın alma maddesi de bulunuyor.
Galatasaray, Nicolo Zaniolo'dan amorti etti!
Nicolo Zaniolo, Aston Villa, Atalanta, Fiorentina ve son olarak Udinese'den elde edilen kiralama gelirleriyle Galatasaray'a 13.9 milyon Euro kazandırdı.
Galatasaray'ın 2023 ara transferde 15 milyon Euro'ya Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo, her sezon düzenli olarak kiralanırken 2 yıl daha kontratı kalsa da şimdiden verilen ücreti geri getirdi.
