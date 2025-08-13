12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
5-1
12 Ağustos
Kopenhag-Malmö FF
5-0
12 Ağustos
Fenerbahçe-Feyenoord
5-2
12 Ağustos
Viktoria Plzen-Rangers
2-1
12 Ağustos
Pafos FC-Dynamo Kiev
2-0
12 Ağustos
Club Brugge-RB Salzburg
3-2
12 Ağustos
Ferencvaros-Ludogorets
3-0
12 Ağustos
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
4-4
12 Ağustos
Benfica-Nice
2-0
12 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
1-1
12 Ağustos
Akron Togliatti-CSKA Moskova
6-5
12 Ağustos
Zenit St. Petersburg-Kazan
3-0

Galatasaray, Nelsson için beklemede!

Victor Nelsson ile yollarını ayırmak isteyen Galatasaray, Danimarkalı futbolcu için gelecek teklifleri bekliyor.

13 Ağustos 2025 08:52
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray, Victor Nelsson için beklemeye geçti.

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, yaklaşık 2 hafta önce katıldığı canlı yayında Danimarkalı savunma oyuncusu için, "Kesin olarak ayrılacak." demişti.

Galatasaray, lisansını çıkarmadığı Nelsson için gelecek teklifleri beklemeye geçti.

Nelsson ile Süper Lig'den Samsunspor ilgilenmiş ancak Karadeniz ekibinin başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray'ın 8 milyon euro talep ettiğini ve bu transferden vazgeçtiklerini söylemişti.

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Nelsson'un Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

