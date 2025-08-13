Galatasaray, Nelsson için beklemede!

Galatasaray, Victor Nelsson için beklemeye geçti.
Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, yaklaşık 2 hafta önce katıldığı canlı yayında Danimarkalı savunma oyuncusu için, "Kesin olarak ayrılacak." demişti.
Galatasaray, lisansını çıkarmadığı Nelsson için gelecek teklifleri beklemeye geçti.
Nelsson ile Süper Lig'den Samsunspor ilgilenmiş ancak Karadeniz ekibinin başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray'ın 8 milyon euro talep ettiğini ve bu transferden vazgeçtiklerini söylemişti.
Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Nelsson'un Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
