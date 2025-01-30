Galatasaray, Morata'yı İstanbul'a getiriyor

Galatasaray, Alvaro Morata'nın transferi için Milan ile ileri düzeyde görüşmelerini sürdürüyor.
GALATASARAY'A 'EVET' DEDİ
Relevo ve Fabrizio Romano'nun haberlerine göre; Alvaro Morata, Galatasaray'ın teklifine 'evet' dedi. İki kulüp arasında operasyonda son aşamaya gelindi. Galatasaray'ın Morata'ya yıllık 6 milyon euro maaş teklif ettiği kaydedildi.
CUMA GÜNÜ GELİYOR
Öte yandan İtalyan basınında yer alan haberlerde Galatasaray'ın Alvaro Morata'yı cuma günü İstanbul'a getirerek transferi bitirmeyi hedeflediği kaydedildi.
ZORUNLU KİRALAMA TEKLİFİ
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberinin detayında ise, Galatasaray'ın 8 milyon euro 'zorunlu olmayan' satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunduğu ifade edildi ve Galatasaray'ın hem oyuncuyla hem de Milan ile anlaştığı kaydedildi.
MILAN'DA MUTSUZ VE AYRILMAK İSTİYOR
Morata, sezon başında transfer olduğu Milan'a uyum sağlamakta zorlandı ve takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletti.
32 yaşındaki oyuncu, bu sezon Milan formasıyla çıktığı 25 maçta 6 gol atıp 2 asist yaptı.
HEP DEV KULÜPLERDE OYNADI
Getafe, Atletico Madrid ve Real Madrid altyapılarında oynayan Morata, Real Madrid'de profesyonel oldu. Ardından 20 miyon euro'ya Juventus'a transfer oldu ve buradaki başarılı performansının ardından 2 sezon sonra 30 milyon euro'luk geri dönüş maddesinin aktif edilmesiyle Real Madrid'e geri döndü. 2017 yazında ise 66 milyon euro karşılığı Chelsea'ye gitti.
İngiliz futboluna adapte olmakta zorlanan Morata, toplamda 51 milyon euro bedelle Atletico Madrid'e, çocukluk kulübüne geri döndü. Atletico Madrid, 2 sezon boyunca toplam 20 milyon euro karşılığı Juventus'a kiraladı. 2022'de döndüğü Atletico Madrid'de geçirdiği 2 sezonun ardından bu yaz 13 milyon euro karşılığı Milan'a transfer olmuştu.
GALATASARAY'A 'EVET' DEDİ
Relevo ve Fabrizio Romano'nun haberlerine göre; Alvaro Morata, Galatasaray'ın teklifine 'evet' dedi. İki kulüp arasında operasyonda son aşamaya gelindi. Galatasaray'ın Morata'ya yıllık 6 milyon euro maaş teklif ettiği kaydedildi.
CUMA GÜNÜ GELİYOR
Öte yandan İtalyan basınında yer alan haberlerde Galatasaray'ın Alvaro Morata'yı cuma günü İstanbul'a getirerek transferi bitirmeyi hedeflediği kaydedildi.
ZORUNLU KİRALAMA TEKLİFİ
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberinin detayında ise, Galatasaray'ın 8 milyon euro 'zorunlu olmayan' satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunduğu ifade edildi ve Galatasaray'ın hem oyuncuyla hem de Milan ile anlaştığı kaydedildi.
MILAN'DA MUTSUZ VE AYRILMAK İSTİYOR
Morata, sezon başında transfer olduğu Milan'a uyum sağlamakta zorlandı ve takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletti.
BU SEZON 8 GOLE ETKİ ETTİ
🇪🇸ALVARO MORATA
🔸Galatasaraylı taraftarlar, Sporx İlk 11 uygulamasında forvete Alvaro Morata'yı eklemeye başladı.
📲 Hemen sen de ilk 11'ini kur!
— Sporx (@sporx) January 30, 2025
32 yaşındaki oyuncu, bu sezon Milan formasıyla çıktığı 25 maçta 6 gol atıp 2 asist yaptı.
HEP DEV KULÜPLERDE OYNADI
Getafe, Atletico Madrid ve Real Madrid altyapılarında oynayan Morata, Real Madrid'de profesyonel oldu. Ardından 20 miyon euro'ya Juventus'a transfer oldu ve buradaki başarılı performansının ardından 2 sezon sonra 30 milyon euro'luk geri dönüş maddesinin aktif edilmesiyle Real Madrid'e geri döndü. 2017 yazında ise 66 milyon euro karşılığı Chelsea'ye gitti.
İngiliz futboluna adapte olmakta zorlanan Morata, toplamda 51 milyon euro bedelle Atletico Madrid'e, çocukluk kulübüne geri döndü. Atletico Madrid, 2 sezon boyunca toplam 20 milyon euro karşılığı Juventus'a kiraladı. 2022'de döndüğü Atletico Madrid'de geçirdiği 2 sezonun ardından bu yaz 13 milyon euro karşılığı Milan'a transfer olmuştu.