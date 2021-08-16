Süper Lig'de ilk haftanın kapanış maçında Giresunspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Çotanak Stadı'nda oynanan maçta kazanan 2-0'lık skorla konuk ekip Galatasaray oldu.



Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Mabye Diagne ve 45+2. dakikada Alexandru Cicaldau kaydetti.



Konuk ekip Galatasaray'da Mbaye Diagne, 40. dakikada penaltıdan yararlanamadı. Maçın 63. dakikasında ise Galatasaraylı Marcao, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na önce kafa sonra da yumruk attığı için kırmızı kart gördü.



Giresunsporlu Hüsamettin Tut ise 45. dakikada penaltıya sebebiyet verdiği için kırmızı kart gören bir başka futbolcu oldu.



Sezona 3 puanla başlayan Galatasaray gelecek hafta Hatayspor'u ağırlayacak. Giresunspor, Kasımpaşa deplasmanına çıkacak.



FATİH TERİM'İN 11'İ



Galatasaray, Süper Lig'de 2021-2022 sezonu ilk hafta karşılaşmasında Giresunspor'a konuk oldu.



Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim mücadeleye, Muslera, Boey, Luyindama, Marcao, Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan İsmail Kutlu, Feghouli, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Diagne ilk 11'iyle çıktı.



Terim'in UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında görev verdiği Arda Turan'ın yerine Cicaldau ilk 11'de yer aldı. Yine bu maçta görev alamayan Muslera da Süper Lig maçıyla ilk 11'deki yerine döndü.



Galatasaray'da Berk Balaban, Yedlin, Alpaslan Öztürk, Babel, Falcao, Mostafa Mohamed, Ömer Bayram, Aytaç Kara, Emre Kılınç ve Arda Turan yedek kulübesinde yer aldı.



GİRESUNSPOR'UN 11'İ



Giresunspor teknik direktörü Hakan Keleş ilk 11'de Okan Kocuk, Zeki Yavru, Douglas, Perez, Hüsamettin Tut, Sankhere, Joey Pelupessy, Hayrullah Bilazer, Flavio, Serginho, Balde'ye yer verdi.



Yeşil-beyazlılarda Onurcan Piri, Göktan Cörüt, Diarra, Traore, Umut Nayir, Diabate, Erol Can Akdağ, Sergen Piçinciol, Ertuğrul Şenlikoğlu, Çekdar Orhan yedek soyundu.



Karşılaşmayı, tribün kapasitesinin yüzde 50'si kadar taraftar stattan izledi.



44 YIL SONRA İLK MAÇ



1967 yılından kurulan ve 1970-1971 sezonunda Türkiye'deki en üst seviye lige yükselerek üst üste 6 sezon mücadele eden Giresunspor, 1977'den sonra ilk kez Süper Lig arenasına çıktı.



Karadeniz temsilcisi son maçını 1977 yılında Eskişehirspor ile deplasmanda oynamıştı.



GİRESUNSPOR KUPASINI ALDI



TFF 1. Lig'de ligi Adana Demirspor ile aynı puanda ikinci sırada bitirerek Süper Lig'e yükselme hakkı elde eden Giresunspor kupasını maç öncesi aldı. Oyunculardan İbrahime Balde ve Kulüp Başkanı Hakan Karaahmet kupayı kaldırarak sevinç yaşadı.



Öte yandan Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketlerinde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.



MAÇTA İKİ PENALTI KARAR



Süper Lig'de Giresunspor ile Galatasaray arasında oynanan maçın ilk yarısında penaltı kararları çok konuşuldu.



Karşılaşmanın 37. dakikasında Sacha Boey, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Erkan Özdamar penaltı noktasını gösterdi. Giresunsporlu futbolcular, pozisyonun dışarda olduğunu belirttiler anacak karar değişmedi. Mbaye Diagne penaltı için topun başına geçti ama kaleci Okan Kocuk'a takıldı.



Maçta ilk yarının 43. dakikasında Mbaye Diagne karşıya karşıya pozisyonda Okan Kocuk'u geçemedi anacak kendisine faul yapıldığını belirtti. Orta hakem Erkan Özdamar, yardımcısının uyarısı sonrası ofsayt kararı verdi. Daha sonra VAR hakemi Mete Kalkavan'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen Erkan Özdamar, penaltı noktasını gösterdi. Giresunsporlu Hüsamettin Tut ise kırmızı kart gördü.



Galatasaray'da bu kez penaltıda topun başına geçen Alexandru Cicaldau, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü attı.



MARCAO, KEREM AKTÜRKOĞLU'NA SALDIRDI



Galatasaray'ın Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor ile deplasmanda oynadığı maçta kritik bir olay yaşandı.



Sarı-kırmızılılarda Marcao ve Kerem Aktürkoğlu arasında saha içerisinde şiddetli bir tartışma yaşandı. Brezilyalı oyuncu, genç oyuncuya yumruk ve kafasıyla birlikte darbeli bir şekilde müdahale ederken, iki oyuncuyu takım arkadaşları ayırdı. VAR incelemesinin ardından Marcao kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bu olayın ardından moralinin oldukça bozuk olduğu gözlenen Kerem Aktürkoğlu'nu da kenara aldı ve Emre Kılınç'ı oyuna sürdü.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

8. dakikada soldan Serginho'nun pasında topla buluşan Balde'nin ceza sahası dışı çaprazdan vurduğu şut yandan dışarıya gitti.

25. dakikada Hayrullah Bilazer'in ceza sahası içerisine yerden ortasında Balde topla buluştu. Balde'nin yerden şutunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın sağından az farkla dışarıya gitti.

31. dakikada Galatasaray öne geçti. Savunma arkasına atılan topla buluşan Feghouli'nin şutu kaleci Okan Kocuk'tan döndü. Dönen topu tamamlayan Diagne meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

38. dakikada sağdan ceza sahası içerisine ilerleyen Boey, Hüsamettin Tut'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasına gösterdi.

40. dakikada penaltıyı kullanan Diagne'nin yerden vuruşunda sağına uzanan Okan Kocuk topu çıkardı.

43. dakikada savunma arkasına atılan topla buluşan Diagne altı pas önünde Hüsamettin Tut'un müdahalesiyle yerde kaldı. Yardımcı hakemin ofsayt bayrağını kaldırdığı pozisyonda Erkan Özdamar penaltı noktasını gösterdi. VAR'a giden Özdamar pozisyonun penaltı olduğuna karar verdi.

45+2. dakikada penaltıyı kullanan Cicaldau topu ağlara gönderdi: 0-2.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) BİRAZDAN...



