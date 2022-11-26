Galatasaray'ın yıldızı Juan Mata hayır işlerinde çalışıyor

Galatasaray'ın İspanyol futbolcusu Juan Mata, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada aynı zamanda başında bulunduğu hayır kurumunun da faaliyetleri ile ilgileniyor.



Mata'nın kurucusu olduğu Common Goal isimli yardım kuruluşu, harekete destek veren futbol dünyasından isimlerin maaşlarının yüzde 1'ini bağışlamaları esasıyla faaliyet yürütüyor.



Afrika ve Asya başta olmak üzere imkanı kısıtlı bölgelerde çocuklara yardım eden hareketin futbol dünyasından bir çok bağışçısı bulunuyor. UEFA Başkanı Ceferin de maaşının yüzde 1'ini Mata'nın hareketine bağışlayan isimler arasında yer alıyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde, Ekvador formasıyla şu aralar Dünya Kupası'nda top koşturan Estupinan da, maaşının %1'ini bağışladığını açıkladı.



Yardım hareketinin üyeleri arasında Jurgen Klopp, Julian Nagelsmann, Mats Hummels, Paulo Dybala, Giorgio Chiellini, Shinji Kagawa, Kasper Schmeichel, Megan Rapinoe, Ianis Hagi, Hasan Ali Kaldırım, Umut Nayir ve Victor Nelsson gibi futbolcu ve antrenörler var





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