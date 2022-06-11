Galatasaray Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurul yapıldı. Sarı-kırmızılıların yeni başkanı Dursun Özbek oldu.
24 sandığın kurulduğu genel kurulda 4459 kişi oy kullandı. Oy sayımının ardından Dursun Özbek, son üç sandıkta Eşref Hamamcıoğlu'nu geçti ve ikinci kez başkanlığa seçildi.
DURSUN ÖZBEK'İN LİSTESİ
Asıl: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Eray Yazgan, Levent Yaz, Cemal Özgörkey, İsmail Sarıkaya, Mehmet Cibara, Dikran Gülmezgil
Yedek: Can Natan, Emir Aral, Cansu Ak, Tanur Lara Yılmaz, Cem Soylu
24 Numaralı Sandık
Dursun Özbek: 116
Eşref Hamamcıoğlu: 85
23 Numaralı Sandık
Dursun Özbek: 155
Eşref Hamamcıoğlu: 59
22 Numaralı Sandık
Dursun Özbek: 94
Eşref Hamamcıoğlu: 76
21 Numaralı Sandık
Dursun Özbek: 100
Eşref Hamamcıoğlu: 79
20 Numaralı Sandık
Dursun Özbek: 134
Eşref Hamamcıoğlu: 79
19 Numaralı Sandık
Dursun Özbek: 103
Eşref Hamamcıoğlu: 92
18 Numaralı Sandık
Dursun Özbek: 94
Eşref Hamamcıoğlu: 80
16 Numaralı Sandık
Dursun Özbek: 79
Eşref Hamamcıoğlu: 81
15 Numaralı Sandık
Dursun Özbek: 92
Eşref Hamamcıoğlu: 60
14 Numaralı Sandık
Dursun Özbek: 79
Eşref Hamamcıoğlu: 75
13 Numaralı Sandık
Dursun Özbek: 87
Eşref Hamamcıoğlu: 87
12 Numaralı Sandık
Dursun Özbek: 84
Eşref Hamamcıoğlu: 98
11 Numaralı Sandık
Dursun Özbek: 81
Eşref Hamamcıoğlu: 70
10 Numaralı Sandık
Dursun Özbek: 74
Eşref Hamamcıoğlu: 93
9 Numaralı Sandık
Dursun Özbek: 65
Eşref Hamamcıoğlu: 64
8 Numaralı Sandık
Dursun Özbek: 91
Eşref Hamamcıoğlu: 85
7 Numaralı Sandık
Dursun Özbek: 80
Eşref Hamamcıoğlu: 95
6 Numaralı Sandık
Dursun Özbek: 71
Eşref Hamamcıoğlu: 121
5 Numaralı Sandık
Dursun Özbek: 63
Eşref Hamamcıoğlu: 122
4 Numaralı Sandık
Dursun Özbek: 86
Eşref Hamamcıoğlu: 106
3 Numaralı Sandık
Dursun Özbek: 92
Eşref Hamamcıoğlu: 98
2 Numaralı Sandık
Dursun Özbek: 107
Eşref Hamamcıoğlu: 113
1 Numaralı Sandık
Dursun Özbek: 97
Eşref Hamamcıoğlu: 76
24 sandığın kurulduğu genel kurulda 4459 kişi oy kullandı. Oy sayımının ardından Dursun Özbek, son üç sandıkta Eşref Hamamcıoğlu'nu geçti ve ikinci kez başkanlığa seçildi.
DURSUN ÖZBEK'İN LİSTESİ
Asıl: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Eray Yazgan, Levent Yaz, Cemal Özgörkey, İsmail Sarıkaya, Mehmet Cibara, Dikran Gülmezgil
Yedek: Can Natan, Emir Aral, Cansu Ak, Tanur Lara Yılmaz, Cem Soylu
24 Numaralı Sandık
Dursun Özbek: 116
Eşref Hamamcıoğlu: 85
23 Numaralı Sandık
Dursun Özbek: 155
Eşref Hamamcıoğlu: 59
22 Numaralı Sandık
Dursun Özbek: 94
Eşref Hamamcıoğlu: 76
21 Numaralı Sandık
Dursun Özbek: 100
Eşref Hamamcıoğlu: 79
20 Numaralı Sandık
Dursun Özbek: 134
Eşref Hamamcıoğlu: 79
19 Numaralı Sandık
Dursun Özbek: 103
Eşref Hamamcıoğlu: 92
18 Numaralı Sandık
Dursun Özbek: 94
Eşref Hamamcıoğlu: 80
16 Numaralı Sandık
Dursun Özbek: 79
Eşref Hamamcıoğlu: 81
15 Numaralı Sandık
Dursun Özbek: 92
Eşref Hamamcıoğlu: 60
14 Numaralı Sandık
Dursun Özbek: 79
Eşref Hamamcıoğlu: 75
13 Numaralı Sandık
Dursun Özbek: 87
Eşref Hamamcıoğlu: 87
12 Numaralı Sandık
Dursun Özbek: 84
Eşref Hamamcıoğlu: 98
11 Numaralı Sandık
Dursun Özbek: 81
Eşref Hamamcıoğlu: 70
10 Numaralı Sandık
Dursun Özbek: 74
Eşref Hamamcıoğlu: 93
9 Numaralı Sandık
Dursun Özbek: 65
Eşref Hamamcıoğlu: 64
8 Numaralı Sandık
Dursun Özbek: 91
Eşref Hamamcıoğlu: 85
7 Numaralı Sandık
Dursun Özbek: 80
Eşref Hamamcıoğlu: 95
6 Numaralı Sandık
Dursun Özbek: 71
Eşref Hamamcıoğlu: 121
5 Numaralı Sandık
Dursun Özbek: 63
Eşref Hamamcıoğlu: 122
4 Numaralı Sandık
Dursun Özbek: 86
Eşref Hamamcıoğlu: 106
3 Numaralı Sandık
Dursun Özbek: 92
Eşref Hamamcıoğlu: 98
2 Numaralı Sandık
Dursun Özbek: 107
Eşref Hamamcıoğlu: 113
1 Numaralı Sandık
Dursun Özbek: 97
Eşref Hamamcıoğlu: 76
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