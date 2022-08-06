Galatasaray'ın sürpriz hedefi: Mehdi Taremi

Sarı kırmızılılar, şu ana kadar Fredrik Midtsjö, Haris Seferovic, Leo Dubois, Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş'ı transfer etti.Yapacağı hamlelerle sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Dursun Özbek ve yönetiminin son hedefi ise sürpriz bir forvet takviyesi olacak.Galatasaray, Fenerbahçe'nin de kadrosuna katmak istediği Mehdi Taremi için harekete geçti.Yönetim, İranlı golcü için nabız yoklama kararı aldı. Porto'da forma giyen 30 yaşındaki forvetin, takımda süre alma şansı az.Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan Taremi de Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. Porto'nun Taremi için 5 milyon Euro civarında bir bonservis ücreti istediği belirtildi.Taremi geçen sezon 47 karşılaşmada forma giydi. Taremi, 47 maçta 26 gol attı. Ayrıca 17 de asist yaptı. 1.87 boyundaki oyuncu, İran Milli Takım'ında da 57 maça çıktı. Taremi 57 karşılaşmada 27 gol attı.Taremi futbol kariyeri boyunca Iranjavan FC, Rio Ave FC, Al-Gharafa SC ve Persepolis gibi takımlarda da forma giydi.