12 Eylül
Esenler Erokspor-Hatayspor
17:00
12 Eylül
Bodrum FK-A.Demirspor
20:00
12 Eylül
Leverkusen-E. Frankfurt
21:30
12 Eylül
Sevilla-Elche
22:00
12 Eylül
Marsilya-Lorient
21:45
12 Eylül
Paderborn-Bochum
19:30
12 Eylül
Arminia Bielefeld-Magdeburg
19:30
12 Eylül
Standard Liege-KV Mechelen
21:45
12 Eylül
Benfica-Santa Clara
22:15
12 Eylül
Ipswich Town-Sheffield United
22:00

Galatasaray'ın rekor hedefi!

Galatasaray, GS Store satışlarından bu sezon 5.5 milyar lira bekliyor.

calendar 12 Eylül 2025 09:42
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın rekor hedefi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Victor Osimhen, Leroy Sane, Wilfried Singo, İlkay Gündoğan, Uğurcan Çakır gibi önemli yıldızları kadrosuna katan Galatasaray, ürün satışında da gözünü rekora dikti.

GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ

Kadro değeri 300 milyon euro'ya ulaşan sarı-kırmızılılar, bu sezon ürün satışında yeni bir rekor hedefliyor.

Galatasaray, geçen sezon 3.5 milyar lira olarak gerçekleşen GS Store satışlarının bu sezon 5.5 milyar lira seviyesinde olmasını bekliyor.


Victor Osimhen sonrası, "Solo il Gala" adıyla bir paketi satışa sunan Galatasaray, aynı uygulamayı Leroy Sane için de yapmayı planlıyor.

6 MİLYON ÜRÜN SATIŞI

Galatasaray'ın başarısı ve transferleri satılan ürün sayısına da yansıdı. Galatasaray mağazalarında geçen sezon 4 milyon 725 bin 316 adet ürün satıldı. Galatasaray, yeni sezonda bu hedefi 6 milyon olarak belirledi.

Sarı-kırmızılılar, bu sezon forma satışı hedefini ise 1 milyon olarak belirledi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.