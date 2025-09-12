Galatasaray'ın rekor hedefi!

Victor Osimhen, Leroy Sane, Wilfried Singo, İlkay Gündoğan, Uğurcan Çakır gibi önemli yıldızları kadrosuna katan Galatasaray, ürün satışında da gözünü rekora dikti.
GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ
Kadro değeri 300 milyon euro'ya ulaşan sarı-kırmızılılar, bu sezon ürün satışında yeni bir rekor hedefliyor.
Galatasaray, geçen sezon 3.5 milyar lira olarak gerçekleşen GS Store satışlarının bu sezon 5.5 milyar lira seviyesinde olmasını bekliyor.
Victor Osimhen sonrası, "Solo il Gala" adıyla bir paketi satışa sunan Galatasaray, aynı uygulamayı Leroy Sane için de yapmayı planlıyor.
6 MİLYON ÜRÜN SATIŞI
Galatasaray'ın başarısı ve transferleri satılan ürün sayısına da yansıdı. Galatasaray mağazalarında geçen sezon 4 milyon 725 bin 316 adet ürün satıldı. Galatasaray, yeni sezonda bu hedefi 6 milyon olarak belirledi.
Sarı-kırmızılılar, bu sezon forma satışı hedefini ise 1 milyon olarak belirledi.
