Galatasaray'ın Lookman için teklifi ortaya çıktı!

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, devre arası transfer dönemine yıldız planıyla giriyor. Sarı-kırmızılılar, Atalanta'nın Nijeryalı kanat oyuncusu Ademola Lookman için düğmeye bastı.

12 Kasım 2025 10:43
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor'a 1-0 mağlup olan Galatasaray, milli araya 29 puanla lider konumda girmeyi başardı.
 
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final hedefleyen Galatasaray, U.S. Gilloise'yi yenmesi halinde ilk 24'ü büyük ölçüde garantileyecek.
 
Sarı-kırmızılı yönetim, ocak ayında başlayacak devre arası transfer döneminde ise ilk 8'e yönelik hamleler yapacak.
 
Cimbom, yaz transfer sezonunda olduğu gibi ara dönemde de yıldız isimlerle kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.
 
HEDEF ADEMOLA LOOKMAN
 
Galatasaray'da transfer listesinin ilk sırasında ise Serie A'da Atalanta forması giyen Ademola Lookman bulunuyor.
 
Yaz transfer döneminde gündeme gelen Lookman için İtalyanlar 60 milyon Euro talep edince frene basılmıştı.
 
GALATASARAY'DAN DEV TEKLİF
 
Atalanta'dan ayrılmak isteyen 28 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'ın ilgisine olumlu yanıt verdi ve kulüplerin anlaşmasını beklemeye başladı.
 
Ocak ayında İtalyan kulübü ile masaya oturacak Aslan, bu transfer için tam 40 milyon Euro bütçe ayırdı.
 
BU SEZON 10 MAÇI VAR
 
Kulüp başkanının ardından hocasıyla da sorunlar yaşayan Nijeryalı yıldız bu sezon 10 maçta sadece 1 gol atabildi.
 
28 yaşındaki futbolcu, Atalanta formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 128 karşılaşmaya çıktı ve 8.183 dakika süre aldı.
 
Ademola Lookman, sahada kaldığı süre içerisinde 53 kez fileleri havalandırırken, 25 de asist katkısı üretti.
 
SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
 
Nijeryalı yıldız oyuncunun, İtalyan ekibiyle olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam ediyor.
 
Lookman'ın güncellenen piyasa değeri ise 40 milyon Euro olarak gösteriliyor.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
