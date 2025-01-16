Galatasaray'ın Igor Jesus için transfer planı!

Galatasaray, hücum hattına yapacağı takviye için arayışlarına devam ediyor.
Sarı-kırmızılılar, bu doğrultuda Botafogo'dan Igor Jesus'u gündemine aldı.
Galatasaray, 23 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonu ile birlikte kiralamak istiyor.
Botafogo ise Brezilyalı futbolcunun satın alma opsiyonunun zorunlu olmasını istiyor. Brezilya ekibinin transfer için beklentisi 23 milyon euro.
İNGİLTERE'YE GİTMEDİ
Premier Lig ekiplerinden Ipswich Town, Jesus için Botafogo ile 23 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı. Ancak Ipswich Town'un ligden düşme ihtimali nedeniyle Igor Jesus, İngiliz ekibine gitmek istemedi.
4 KEZ BREZİLYA MİLLİ TAKIMI'NDA OYNADI
Igor Jesus, ilk kez 2019 yılında altyapısından yetiştiği Coritiba'da profesyonel oldu. Burada 49 maça çıkan genç oyuncu, 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
2020 Ekim ayında Shabab Al Ahli'ye 2 milyon Euro karşılığında transfer olan 23 yaşındaki oyuncu, görev yaptığı 88 karşılaşmada 43 gol, 20 asistle yıldızlaştı ve BAE ekibinde bir lig şampiyonluğu, 2 Süper Kupa kazandı.
Geçtiğimiz yaz bedelsiz olarak Botafogo'ya giden Brezilyalı yıldız, 31 maçta 8 gol, 5 asistlik katkı sağlarken ilk kez 11 Ekim 2024'te formasını giydiği milli takımda da 4 mücadelede boy gösterip 1 kez fileleri havalandırdı, 1 de gol pası verdi.
Profesyonel kariyerinde toplam 5 kez penaltı noktasına giden Jesus, bunların hepsinde rakip kaleciyi avlamayı başardı.
Santrforun yanı sıra sağ kanat, sol kanat ve forvet arkasında da görev yapabilen oyuncu, bir kez de 10 numarada forma giydi.
ARALIK AYINDA İKİ KUPA KALDIRDI
Botafogo ile geçen aralık ayında Brezilya lig şampiyonluğu ve Libertadores Kupası kazanan Igor Jesus'un kulübüyle 2027 sonuna kadar sözleşmesi var. 23 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro olarak gösteriliyor.
Sarı-kırmızılılar, bu doğrultuda Botafogo'dan Igor Jesus'u gündemine aldı.
Galatasaray, 23 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonu ile birlikte kiralamak istiyor.
Botafogo ise Brezilyalı futbolcunun satın alma opsiyonunun zorunlu olmasını istiyor. Brezilya ekibinin transfer için beklentisi 23 milyon euro.
İNGİLTERE'YE GİTMEDİ
Premier Lig ekiplerinden Ipswich Town, Jesus için Botafogo ile 23 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı. Ancak Ipswich Town'un ligden düşme ihtimali nedeniyle Igor Jesus, İngiliz ekibine gitmek istemedi.
4 KEZ BREZİLYA MİLLİ TAKIMI'NDA OYNADI
Igor Jesus, ilk kez 2019 yılında altyapısından yetiştiği Coritiba'da profesyonel oldu. Burada 49 maça çıkan genç oyuncu, 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
2020 Ekim ayında Shabab Al Ahli'ye 2 milyon Euro karşılığında transfer olan 23 yaşındaki oyuncu, görev yaptığı 88 karşılaşmada 43 gol, 20 asistle yıldızlaştı ve BAE ekibinde bir lig şampiyonluğu, 2 Süper Kupa kazandı.
Geçtiğimiz yaz bedelsiz olarak Botafogo'ya giden Brezilyalı yıldız, 31 maçta 8 gol, 5 asistlik katkı sağlarken ilk kez 11 Ekim 2024'te formasını giydiği milli takımda da 4 mücadelede boy gösterip 1 kez fileleri havalandırdı, 1 de gol pası verdi.
Profesyonel kariyerinde toplam 5 kez penaltı noktasına giden Jesus, bunların hepsinde rakip kaleciyi avlamayı başardı.
Santrforun yanı sıra sağ kanat, sol kanat ve forvet arkasında da görev yapabilen oyuncu, bir kez de 10 numarada forma giydi.
ARALIK AYINDA İKİ KUPA KALDIRDI
Botafogo ile geçen aralık ayında Brezilya lig şampiyonluğu ve Libertadores Kupası kazanan Igor Jesus'un kulübüyle 2027 sonuna kadar sözleşmesi var. 23 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro olarak gösteriliyor.