Galatasaray'ın 36'lık delikanlısı: Dries Mertens!

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'ın 36 yaşındaki Belçikalı yıldızı Dries Mertens'in performansı dikkat çekiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın 36'lık delikanlısı: Dries Mertens!
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06 Şubat 2024 09:13
Galatasaray'da sezon sonunda futbolu bırakmayı düşünen Dries Mertens, 36 yaşında olmasına rağmen son yılların en istikrarlı grafiğini ortaya koyuyor.

Bu sezonun ilk yarısında 3 ayrı kulvarda 1899 dakika süre alan Belçikalı futbolcu, geçen sezonu 2256 dakika, 2021- 2022'yi 1736 dakika, 2020-2021'i 1923 dakika, 2019-2020'yi 2487 dakika, 2018-2019'u da 3016 dakika ile tamamlamıştı.

VAZGEÇİLMEZLER ARASINDA

Bu sezon 33 resmi maçta 5 gol 6 asistlik performans ortaya koyan Mertens, hocası Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasında bulunuyor. 

 
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