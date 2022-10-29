Galatasaray ilk kez 2 farkla kazandı

Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup eden Galatasaray, ligde bu sezon ilk kez 2 farklı kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray ilk kez 2 farkla kazandı
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29 Ekim 2022 01:13
Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenen Galatasaray, bu sezon ligde ilk kez 2 farkla galip geldi.

Süper Lig'deki 6. galibiyetini elde eden sarı-kırmızılılar, daha önce kazandığı 5 maçta sırasıyla Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0, HangiKredi Ümraniyespor'u 1-0, Gaziantep FK'yi 2-1, Kasımpaşa'yı 3-2, Arabam.com Konyaspor'u 2-1'lik skorlarla mağlup etmişti.

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