Galatasaray ile Hatayspor, 9. randevuda

Galatasaray ile Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'de 9 Ağustos Cuma günü 9. kez kozlarını paylaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray ile Hatayspor, 9. randevuda
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08 Ağustos 2024 14:01
Galatasaray ile Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'de 9 Ağustos Cuma günü 9. kez karşılaşacak.

İki ekip arasında geride kalan 8 lig maçından 5'ini (biri hükmen) Galatasaray kazanırken, Hatayspor 3 maçtan galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray'ın 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 16 golüne, Akdeniz temsilcisi 10 golle yanıt verdi.

- İstanbul'daki maçlar

Galatasaray, sahasında Hatayspor'a puan kaybetmedi.

Hatayspor'un Süper Lig'e çıktığı 2020-2021 sezonundan bu yana sarı-kırmızılı ekip, evinde yaptığı 4 maçı da kazandı. Galatasaray'ın söz konusu müsabakalarda attığı 10 gole Atakaş Hatayspor 1 golle yanıt verdi.

- En farklı skorlar

Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 4-0, bir kez de 3-0 yendi.

Hatayspor ise 2020-2021 sezonunda sahasında Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti.

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