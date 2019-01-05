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Galatasaray, iki Manchester Cityli genci gözüne kestirdi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Manchester City'den 21 yaşındaki stoper Philippe Sandler ve 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Claudio Gomes'i gözüne kestirdi.

Galatasaray, iki Manchester Cityli genci gözüne kestirdi!
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05 Ocak 2019 14:21
Galatasaray'ın Manchester City ile yaptığı görüşmelerde, iki genç ismin daha gündeme geldiği öğrenildi.

Bunlardan biri; 21 yaşındaki stoper Philippe Sandler. Diğeri de 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Claudio Gomes. Fransız futbolcu Gomes, City'nin U21 takımında forma giyiyor.

PSG altyapısında yetişip Manchester City'e transfer edilen Cludio Gomes, orta sahada savunmaya yönelik olarak görev yapıyor.

Hollandalı Sandler de, hem stoper hem de ön libero pozisyonda oynayabiliyor. Bu sezon Premier Lig'de şans bulamayan genç savunmacının, ilk 11 garantisi sunulması halinde sezon sonuna kadar Galatasaray'a kiralanması planlar arasında yer alıyor.

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