Fanatik yazarlarından Metin Karabaş, Galatasaray'ın gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazı...



"Ligde tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray'da asıl gündem seçim. Burak Elmas ve yönetiminin idari anlamda ibra edilmemesinin ardından 30 Nisan'da yapılacak seçimli genel kurul mahkeme kararları sonrasında gerçekleşemedi. Bu gelişmelerin ardından Elmas ve yönetimi yeni seçim tarihini 4-11 Haziran olarak belirledi. Yaşanan bu süreçle birlikte Galatasaray büyük bir kaosa girdi. 30 Nisan'da yapılamayan seçimin ardından açıklanan yeni tarih gelecek sezon planlarının yapılmasını güçleştiriyor. Nisan sonunda yeni başkanını ve yönetimini belirlemiş bir Galatasaray gelecek sezon planlaması için yeterli zamana sahip olacaktı. Fakat gelinen noktada hareket edebilmek için zaman çok daha az olacak. Nisan seçiminde adaylığını açıklayan Metin Öztürk geçtiğimiz günlerde divana resmi başvurusunu sundu. Eşref Hamamcıoğlu'nun da adaylık başvurusunda bulunacağı biliniyor. İki adayın dışında camiada Dursun Özbek ve Ünal Aysal'a aday olmaları için baskı yapıldığı artık yüksek sesle konuşuluyor. Dursun Özbek yaşanan bu kaos ortamında adaylığı düşünmediğini yakın çevresine açıklamış durumda. Ünal Aysal ise her ne kadar eski yönetimindeki isimlerle toplantılar yapsa da bu seçimde aday olmayı düşünmüyor.



Elmas destek bulamadı



Seçimin iptal edilmesinde başrol oynayan Fırat Develioğlu, haziranda aday olacağını açıklasa da listesini oluşturup oluşturamayacağı konusu büyük bir muamma. 11 Haziran için en büyük soru işareti ise mevcut başkan Burak Elmas'ın aday olup olamayacağı. Mahkeme kararı ile ibrasızlık kararını kaldıran Elmas'ın aday olması konusunda hukuki bir engel bulunmuyor. Kısa bir süre öncesine kadar camianın önde gelen isimleri ile toplantılar yapan Elmas'ın adaylığa sıcak baktığı biliniyor. Güçlü bir liste kurmak isteyen Elmas, şu ana kadar beklediği desteği bulabilmiş değil. Başkan adaylarının başvuru yapabilmesi için hâlâ uzun bir süre olsa da sürpriz bir adayın çıkması zor görünüyor. Öte yandan kimse seçimin açıklanan tarihte yapılıp yapılamayacağına net bir cevap veremiyor."



