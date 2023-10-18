Galatasaray HDI Sigorta, zor da olsa kazandı!

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ilk hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta, Arkas Spor'u 3-2 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray HDI Sigorta, zor da olsa kazandı!
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18 Ekim 2023 17:38
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 2023-2024 sezonu ilk hafta mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Arkas Spor'u 3-2 yendi.

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Yasin Okumuş, Eyüpcan Kayışoğlu

Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Hoag, Halit Kurtuluş, Grozer, Mirza Lagumdzija, Emir Kaan Öztürk (Ahmet Karataş, Onurcan Çakır, Efe Mandıracı, Burutay Subaşı, Canham, Ulaş Onur Topbaşlı)

Galatasaray HDI Sigorta: Kujundzic, Oğuzhan Karasu, Hadrava, Burak Güngör, Ahmet Tümer, Zimmermann (Beytullah Hatipoğlu, Muzaffer Yönet, Mijailovic, Onur Günaydı)

Setler: 25-19 , 22-25, 25-18, 19-25, 10-15

Süre: 129 dakika (27, 29, 27, 25, 21)

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