Galatasaray HDI Sigorta 2-0'dan döndü

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 11. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Brand Group Alanya Belediyespor'u 3-2 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray HDI Sigorta 2-0'dan döndü
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10 Aralık 2023 17:35
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 11. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Brand Group Alanya Belediyespor'u 3-2 yendi.

Salon: Atatürk

Hakemler: Hakkı Demiralay, Pınar Elma

Brand Group Alanya Belediyespor: Cafer Kirkit, Saadat, Seganov, Uğur Kılınç, Emin Gök, Uriarte (Zeka Çağatay Kır, Oğuzhan Doğruluk, Ali İhsan Heper, Azizcan Ataoğlan, İrfan Çetinkaya, Umut Durur )

Galatasaray HDI Sigorta: Hadrava, Ahmet Tümer, Baturalp Burak Güngör, Kujundzic, Oğuzhan Karasu, Zimmermann (Onur Günaydı, Muzaffer Yönet, Beytullah Hatipoğlu, Mijailovic)

Setler: 26-24, 25-22, 17-25, 14-25, 10-15

Süre: 142 dakika (32, 32, 28, 24, 26)

 

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