Galatasaray, Dünya Kupası arası nedeniyle lige verilen arada gerçekleştirdiği Antalya kampındaki son hazırlık maçında Fransa'nın Toulouse takımını 2-1 yendi.



Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Mardan Stadı'nda oynanan karşılaşmaya; Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Midtsjö, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Gomis ilk 11'iyle başladı.



Burak Şeker, Abdullah Uğur Sarı ve Serhat Sağır hakem üçlüsünün yönettiği mücadeleye konuk ekip ise Dupe, Sylla, Rouault, Nicolaisen, Zanden, Spierings, Ratao, Chaibi, Boomen, Birmancevic ve Dallinga ilk 11'iyle çıktı.



Müsabakaya iyi başlayan Galatasaray, yakaladığı fırsatları değerlendiremezken, 41. dakikada mağlup duruma düştü. Toulouse'un Nicolaisen ile kazandığı gole sarı-kırmızılılar 45+1. dakikada Gomis'in penaltı golüyle cevap verdi ve ilk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.



İkinci yarıya da iyi başlayan sarı-kırmızılılar, 60. dakikada Mertens'in frikikten attığı şık golle öne geçti. Karşılaşma, Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.



Okan Buruk, 46. dakikada Dubois-Boey, 70. dakikada Kerem Aktürkoğlu-Rashica, Kazımcan Karataş-Van Aanholt, Gomis-Seferovic, Nelsson-Emin Bayram, Mertens-Mata, Barış Alper Yılmaz-Yusuf Demir, Midtsjö-Torreira, Abdülkerim Bardakcı-Metehan Baltacı ve 84. dakikada Berkan Kutlu-Emirhan Kayar değişikliklerini yaptı.



Dünya Kupası arasında 5. hazırlık maçını oynayan Galatasaray ilk kez kazandı. Sarı kırmızılılar, Vallecano'ya 1-0, Villarreal'e 4-3, Lazio'ya 2-1 yenilmiş, Adana Demirspor ile 2-2 berabere kalmıştı.



Sarı kırmızılılar, bir sonraki maçında 22 Aralık Perşembe günü saat 21.00'de Keçiörengücü ile Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda karşı karşıya gelecek.









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