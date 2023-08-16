Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme rövanş maçında Galatasaray, sahasında Olimpija Ljubljana'yı konuk etti.
RAMS Park'ta oynanan karşılaşmayı Galatasaray 1-0 kazandı ve toplamda 4-0'lık skora ulaşarak Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselmeyi başardı.
Karşılaşmada Galatasaray'a galibiyeti getiren tek golü 24. dakikada Mauro Icardi kaydetti. Arjantinli oyuncu böylelikle taraftarının önüne çıktığı ilk maçta golünü atarak takımına galibiyeti getirdi.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için son basamak olan play-off turundaki rakibi ise Klaksvik'i mağlup eden Molde oldu.
Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar 22-23 Ağustos, rövanşlar ise 29-30 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
TRİBÜNLER NEREDEYSE DOLDU
Sarı-kırmızılı taraftarlar, Olimpija Ljubljana müsabakasına yoğun ilgi gösterdi.
RAMS Park'ta yapılan mücadeleyi yaklaşık 40 bin Galatasaraylı futbolsever takip etti.
Ayrıca Galatasaray'ın UEFA listesinde yer almayan yeni transferleri Kerem Demirbay ile Tete de tribünden maçı izledi.
OKAN BURUK'TAN TEK DEĞİŞİKLİK
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımını konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasındaki Mondihome Kayserispor maçına göre ilk 11'de 5 değişiklik yaptı.
Sarı-kırmızılı ekip, ilk karşılaşmada deplasmanda 3-0 mağlup ettiği rakibini RAMS Park'ta ağırladı. Galatasaray, müsabakaya Fernando Muslera, Sacha Boey, Kaan Ayhan, Emin Bayram, Angelino, Berkan Kutlu, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11'iyle çıktı.
"Cimbom"un yedek kulübesinde Günay Güvenç, Leo Dubois, Fredrik Midtsjö, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Halil Dervişoğlu, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakcı, Efe Akman, Kazımcan Karataş ile Cedrik Bakambu görev bekledi.
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, 0-0 sona eren Kayserispor müsabakasına göre ilk 11'de 5 farklı oyuncuya görev verdi. Tecrübeli teknik adam, stoper tandeminde Nelsson ile Abdülkerim'i yedeğe çekerken bu oyuncuların yerine Kaan ile Emin'i sahaya sürdü. Buruk, sol bekte ise Dubois'in yerine yeni transferlerden Angelino'yu oynattı.
Orta sahada Oliveira'yı 11'e almayan Okan Buruk, ilk 11'de formayı sakatlığı geçen Torreira'ya teslim etti. Buruk, santrforda ise Bakambu-Icardi değişikliğine gitti.
ICARDI İLK GOLÜNÜ ATTI
İlk maçı 3-0 kazanan Galatasaray, skor avantajına bakmaksızın maça üstün oyunla başladı. Rakibine kalitesini gösteren sarı kırmızılı takım, en ciddi atağını 15. dakikada Barış Alper'le buldu ancak top kalecide kaldı.
Dakikalar 24'ü gösterdiğinde ise Icardi fırsatçılığını konuşturarak bu sezon ilk golünü seyircisi önünde kaydetmiş oldu.
Sağ kanattan Boey'in ortasında kaleci Matevz Vidovsek uzaklaştırdı. Uzaklaştırılan topu Barış Alper, Icardi'ye indirdi. Topu göğsüyle kontrol eden Icardi sol ayağıyla dönerek vuruşunda topu ağlara yolladı ve takımını öne geçirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca ilk yarı 1-0 Galatasaray üstünlüğü ile bitti.
ZAHA HAREKET GETİRDİ
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Zaha ile Bakambu, Kerem ve Mertens'in yerine ikinci yarıda dahil oldu. Fildişili oyuncu oyuna hareket getirirken Galatasaray hücumda sol kanadı daha fazla kullanmaya başladı.
Zaha ayrıca maç boyunca top ayağına geldikçe yaptığı klas hareketlerle taraftarından alkış aldı.
TORREIRA'DAN SÜRPRİZ KIRMIZI
Galatasaray'ın oyunu hareketlendirip ikinci golü aradığı dakikalarda Torreira kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Rakibinin arkadan bileğine basan Torreira, direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray, sahadan 1-0'lık skorla ayrıldı ve toplamda 4-0'lık skora ulaşarak play-off turuna kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
15. dakikada sarı-kırmızılı ekip etkili geldi. Olimpija Ljubljana savunmasının uzaklaştıramadığı top, Kerem Aktürkoğlu'nda kaldı. Bu futbolcunun soldan ceza sahasına ortasında kale sahasına hareketlenen Barış Alper Yılmaz'ın vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Vidovsek'te kaldı.
24. dakikada Galatasaray öne geçti. Sacha Boey'in ortasında kaleci Vidovsek'in yumrukladığı topu Barış Alper Yılmaz kafayla kale sahası içine doldurdu. Bu noktada müsait durumdaki Icardi, göğsüyle düzeltip voleyle meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.
36. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın düşürülmesi sonucu kazanılan serbest atışı Icardi kullandı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından sağ çaprazdan vuruşunda baraja çarpan top, kaleci Vidovsek'te kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
55. dakikada sol kanatta topla buluşan Zaha, orta alandaki Torreira'yı gördü. Bu futbolcu ceza sahası önüne hareketlenip meşin yuvarlağa çok sert vurdu. Top az farkla üstten dışarı çıktı.
56. dakikada orta sahada topu kapan Seslar, sağdan hareketlenen Pedro'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta kaleci Muslera topu kontrol etmeyi başardı.
64. dakikada Galatasaray 10 kişi kaldı. Orta saha mücadelesinde Torreira'nın Pedro'ya yaptığı hareket sonrasında hakem Marco Guida, Uruguaylı futbolcuyu kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Marco Guida, Ciro Carbone, Alessio Berti (İtalya)
Galatasaray: Muslera, Boey, Kaan Ayhan, Emin Bayram (Dk. 78 Oliveira), Angelino, Berkan Kutlu, Torreira, Barış Alper Yılmaz (Dk. 60 Halil Dervişoğlu), Mertens (Dk. 46 Bakambu), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 46 Zaha), Icardi (Dk. 71 Abdülkerim Bardakcı)
Olimpija Ljubljana: Vidovsek, Silva, Ratnik, Muhamedbegovic, Sualehe (Dk. 70 Krefl), Doffo (Dk. 78 Fedida), Karamatic, Posavec (Dk. 78 Bristric), Seslar, Nukic (Dk. 56 Lucas), Pedro
Gol: Dk. 24 Icardi (Galatasaray)
Kırmızı kart: Dk. 64 Torreira (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 7 Posavec, Dk. 31 Sualehe (Olimpija Ljubljana), Dk. 29 Boey (Galatasaray)
RAMS Park'ta oynanan karşılaşmayı Galatasaray 1-0 kazandı ve toplamda 4-0'lık skora ulaşarak Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselmeyi başardı.
Karşılaşmada Galatasaray'a galibiyeti getiren tek golü 24. dakikada Mauro Icardi kaydetti. Arjantinli oyuncu böylelikle taraftarının önüne çıktığı ilk maçta golünü atarak takımına galibiyeti getirdi.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için son basamak olan play-off turundaki rakibi ise Klaksvik'i mağlup eden Molde oldu.
Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar 22-23 Ağustos, rövanşlar ise 29-30 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
TRİBÜNLER NEREDEYSE DOLDU
Sarı-kırmızılı taraftarlar, Olimpija Ljubljana müsabakasına yoğun ilgi gösterdi.
RAMS Park'ta yapılan mücadeleyi yaklaşık 40 bin Galatasaraylı futbolsever takip etti.
Ayrıca Galatasaray'ın UEFA listesinde yer almayan yeni transferleri Kerem Demirbay ile Tete de tribünden maçı izledi.
OKAN BURUK'TAN TEK DEĞİŞİKLİK
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımını konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasındaki Mondihome Kayserispor maçına göre ilk 11'de 5 değişiklik yaptı.
Sarı-kırmızılı ekip, ilk karşılaşmada deplasmanda 3-0 mağlup ettiği rakibini RAMS Park'ta ağırladı. Galatasaray, müsabakaya Fernando Muslera, Sacha Boey, Kaan Ayhan, Emin Bayram, Angelino, Berkan Kutlu, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11'iyle çıktı.
"Cimbom"un yedek kulübesinde Günay Güvenç, Leo Dubois, Fredrik Midtsjö, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Halil Dervişoğlu, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakcı, Efe Akman, Kazımcan Karataş ile Cedrik Bakambu görev bekledi.
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, 0-0 sona eren Kayserispor müsabakasına göre ilk 11'de 5 farklı oyuncuya görev verdi. Tecrübeli teknik adam, stoper tandeminde Nelsson ile Abdülkerim'i yedeğe çekerken bu oyuncuların yerine Kaan ile Emin'i sahaya sürdü. Buruk, sol bekte ise Dubois'in yerine yeni transferlerden Angelino'yu oynattı.
Orta sahada Oliveira'yı 11'e almayan Okan Buruk, ilk 11'de formayı sakatlığı geçen Torreira'ya teslim etti. Buruk, santrforda ise Bakambu-Icardi değişikliğine gitti.
ICARDI İLK GOLÜNÜ ATTI
İlk maçı 3-0 kazanan Galatasaray, skor avantajına bakmaksızın maça üstün oyunla başladı. Rakibine kalitesini gösteren sarı kırmızılı takım, en ciddi atağını 15. dakikada Barış Alper'le buldu ancak top kalecide kaldı.
Dakikalar 24'ü gösterdiğinde ise Icardi fırsatçılığını konuşturarak bu sezon ilk golünü seyircisi önünde kaydetmiş oldu.
Sağ kanattan Boey'in ortasında kaleci Matevz Vidovsek uzaklaştırdı. Uzaklaştırılan topu Barış Alper, Icardi'ye indirdi. Topu göğsüyle kontrol eden Icardi sol ayağıyla dönerek vuruşunda topu ağlara yolladı ve takımını öne geçirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca ilk yarı 1-0 Galatasaray üstünlüğü ile bitti.
ZAHA HAREKET GETİRDİ
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Zaha ile Bakambu, Kerem ve Mertens'in yerine ikinci yarıda dahil oldu. Fildişili oyuncu oyuna hareket getirirken Galatasaray hücumda sol kanadı daha fazla kullanmaya başladı.
Zaha ayrıca maç boyunca top ayağına geldikçe yaptığı klas hareketlerle taraftarından alkış aldı.
TORREIRA'DAN SÜRPRİZ KIRMIZI
Galatasaray'ın oyunu hareketlendirip ikinci golü aradığı dakikalarda Torreira kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Rakibinin arkadan bileğine basan Torreira, direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray, sahadan 1-0'lık skorla ayrıldı ve toplamda 4-0'lık skora ulaşarak play-off turuna kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
15. dakikada sarı-kırmızılı ekip etkili geldi. Olimpija Ljubljana savunmasının uzaklaştıramadığı top, Kerem Aktürkoğlu'nda kaldı. Bu futbolcunun soldan ceza sahasına ortasında kale sahasına hareketlenen Barış Alper Yılmaz'ın vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Vidovsek'te kaldı.
24. dakikada Galatasaray öne geçti. Sacha Boey'in ortasında kaleci Vidovsek'in yumrukladığı topu Barış Alper Yılmaz kafayla kale sahası içine doldurdu. Bu noktada müsait durumdaki Icardi, göğsüyle düzeltip voleyle meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.
36. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın düşürülmesi sonucu kazanılan serbest atışı Icardi kullandı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından sağ çaprazdan vuruşunda baraja çarpan top, kaleci Vidovsek'te kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
55. dakikada sol kanatta topla buluşan Zaha, orta alandaki Torreira'yı gördü. Bu futbolcu ceza sahası önüne hareketlenip meşin yuvarlağa çok sert vurdu. Top az farkla üstten dışarı çıktı.
56. dakikada orta sahada topu kapan Seslar, sağdan hareketlenen Pedro'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta kaleci Muslera topu kontrol etmeyi başardı.
64. dakikada Galatasaray 10 kişi kaldı. Orta saha mücadelesinde Torreira'nın Pedro'ya yaptığı hareket sonrasında hakem Marco Guida, Uruguaylı futbolcuyu kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Marco Guida, Ciro Carbone, Alessio Berti (İtalya)
Galatasaray: Muslera, Boey, Kaan Ayhan, Emin Bayram (Dk. 78 Oliveira), Angelino, Berkan Kutlu, Torreira, Barış Alper Yılmaz (Dk. 60 Halil Dervişoğlu), Mertens (Dk. 46 Bakambu), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 46 Zaha), Icardi (Dk. 71 Abdülkerim Bardakcı)
Olimpija Ljubljana: Vidovsek, Silva, Ratnik, Muhamedbegovic, Sualehe (Dk. 70 Krefl), Doffo (Dk. 78 Fedida), Karamatic, Posavec (Dk. 78 Bristric), Seslar, Nukic (Dk. 56 Lucas), Pedro
Gol: Dk. 24 Icardi (Galatasaray)
Kırmızı kart: Dk. 64 Torreira (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 7 Posavec, Dk. 31 Sualehe (Olimpija Ljubljana), Dk. 29 Boey (Galatasaray)