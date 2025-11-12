Galatasaray GAİN namağlup serisini sürdürüyor

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 4. hafta erteleme maçında Galatasaray GAİN, Yüksekova SK'yı 2-0 mağlup ederek ligdeki namağlup unvanını korudu.

calendar 12 Kasım 2025 17:17
Haber: DHA, Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray GAİN, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 4'üncü hafta erteleme maçında evinde ağırladığı Yüksekova SK'yı 2-0 mağlup etti.
 
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 4'üncü hafta erteleme maçında Galatasaray GAİN, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Yüksekova SK'yı konuk etti.
 
Mücadelenin 4'üncü dakikasında Melike Pekel'in kaydettiği golle öne geçen Galatasaray GAİN, ilk yarıyı bu skorla tamamladı. İkinci yarıda oyun üstünlüğünü koruyan sarı-kırmızılı ekip, 57'nci dakikada Valentina Giacinti'nin golüyle farkı ikiye çıkardı. Karşılaşmada başka gol olmayınca Galatasaray GAİN, sahadan 2-0'lık skorla galip ayrılan taraf oldu. Bu sonucun ardından Galatasaray GAİN, ligde namağlup unvanını korudu ve puanını 24 yaptı. Yüksekova SK ise 2'nci mağlubiyetini alarak 12 puanda kaldı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
