Galatasaray, filede Fenerbahçe'ye set vermedi!

SMS Grup Efeler Ligi Yarı Final ilk maçında Galatasaray, Fenerbahçe'yi 25-23, 25-14, ve 25-23'lük setlerle mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, filede Fenerbahçe'ye set vermedi!
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13 Nisan 2025 14:43
Son güncelleme 13 Nisan 2025 14:57
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 1-4 etabı ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe Medicana'yı 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, seride 1-0 öne geçti.

İki galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği serinin ikinci müsabakası, 16 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yapılacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak. 

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Uğur Ateş

Galatasaray HDI Sigorta: Ahmet Tümer, Patry, Zaytsev, Doğukan Ulu, Arslan Ekşi, Atanasov (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Aykut Acar, Muzaffer Yönet, Cardoso, Oğuzhan Karasu)

Fenerbahçe Medicana: Drzyzga, Ngapeth, Hakkı Çapkınoğlu, Kaan Gürbüz, Yiğit Gülmezoğlu, Jendryk (Baturalp Burak Güngör, Caner Dengin, Osman Çağatay Durmaz, Luburic, Mert Cuci, Yasin Aydın, Karyagin)

Setler: 25-23, 25-14, 25-23

Süre: 102 dakika

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