13 Ekim
Kuzey Makedonya-Kazakistan
21:45
13 Ekim
Galler-Belçika
21:45
13 Ekim
Ukrayna-Azerbaycan
21:45
13 Ekim
İzlanda-Fransa
21:45
13 Ekim
İsveç-Kosova
21:45
13 Ekim
Slovenya-İsviçre
21:45
13 Ekim
Slovakya-Lüksemburg
21:45
13 Ekim
Kuzey İrlanda-Almanya
21:45
13 Ekim
Güney Sudan-Togo
16:00
13 Ekim
Tunus-Namibya
16:00
13 Ekim
Sao Tome ve Principe-Malavi
16:00
13 Ekim
Ekvator Ginesi-Liberya
16:00
13 Ekim
Cape Verde-Swaziland
19:00
13 Ekim
Moritius-Libya
19:00
13 Ekim
Kamerun-Angola
19:00
13 Ekim
Lesotho-Zimbabve
19:00

Galatasaray endişeliydi, Senegal çağırdı!

Beşiktaş derbisinin ardından dizinde ağrı hisseden Ismail Jakobs, kontrollerin temiz çıkmasıyla Senegal Milli Takımı'na çağrıldı. Moritanya maçında oynaması bekleniyor.

13 Ekim 2025 08:23
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'ın başarılı sol beki Ismail Jakobs, Beşiktaş derbisinin ardından dizinde ağrı hissetmesine rağmen Senegal Milli Takımı'na davet edildi.
 
Yapılan kontroller sonrası ciddi bir sakatlık bulgusuna rastlanmazken, yıldız futbolcunun Moritanya maçında forma giyebileceği öğrenildi.
 
SAKATLIK ŞÜPHESİNE RAĞMEN RAPOR TEMİZ ÇIKTI
 
Derbinin ardından dizinde ağrı hisseden Jakobs için Galatasaray sağlık ekibi devreye girdi. Sarı-kırmızılı kulüp, oyuncunun durumu hakkında Senegal Futbol Federasyonu'nu bilgilendirerek, hazırlanan sağlık raporunu iletti. Raporda, oyuncunun dinlendirilmemesi halinde sakatlık riskinin artabileceği vurgulandı.
 
Ancak Senegal'de yapılan son kontrollerde ciddi bir soruna rastlanmadı. Bu gelişme sonrası teknik heyet, İsmail Jakobs'u Moritanya karşısında sahaya sürmeyi değerlendiriyor.
 
GALATASARAY DİKKATLİ YAKLAŞIYOR
 
Galatasaray cephesi ise oyuncunun tam olarak iyileşmeden yük altına girmesini istemiyor. Teknik ekip, oyuncunun milli takımdan sağlıklı dönmesini umut ediyor.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
