Galatasaray endişeliydi, Senegal çağırdı!

Galatasaray 'ın başarılı sol beki Ismail Jakobs, Beşiktaş derbisinin ardından dizinde ağrı hissetmesine rağmen Senegal Milli Takımı'na davet edildi.

Yapılan kontroller sonrası ciddi bir sakatlık bulgusuna rastlanmazken, yıldız futbolcunun Moritanya maçında forma giyebileceği öğrenildi.

SAKATLIK ŞÜPHESİNE RAĞMEN RAPOR TEMİZ ÇIKTI

Derbinin ardından dizinde ağrı hisseden Jakobs için Galatasaray sağlık ekibi devreye girdi. Sarı-kırmızılı kulüp, oyuncunun durumu hakkında Senegal Futbol Federasyonu'nu bilgilendirerek, hazırlanan sağlık raporunu iletti. Raporda, oyuncunun dinlendirilmemesi halinde sakatlık riskinin artabileceği vurgulandı.

Ancak Senegal'de yapılan son kontrollerde ciddi bir soruna rastlanmadı. Bu gelişme sonrası teknik heyet, İsmail Jakobs'u Moritanya karşısında sahaya sürmeyi değerlendiriyor.

GALATASARAY DİKKATLİ YAKLAŞIYOR

Galatasaray cephesi ise oyuncunun tam olarak iyileşmeden yük altına girmesini istemiyor. Teknik ekip, oyuncunun milli takımdan sağlıklı dönmesini umut ediyor.