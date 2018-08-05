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Galatasaray, Emre Akbaba için teklif artırdı!

Galatasaray, Beşiktaş'ın da transfer listesinde yer alan genç yıldız Emre Akbaba için 3 milyon Euro'luk transfer teklifini 500 bin Euro daha artırdı.

Kaynak: Takvim
Galatasaray, Emre Akbaba için teklif artırdı!
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05 Ağustos 2018 04:07
Galatasaray, Emre Akbaba için Alanyaspor ile transfer görüşmelerine devam ediyor.

Akdeniz ekibine genç yıldız için 3 milyon Euro'luk teklifte bulunan Sarı-Kırmızılılar bu teklifi 500 bin Euro daha artırdı. Ancak Alanyaspor Yönetimi, 5 milyon Euro'dan aşağıya bir ücrete yıldız oyuncusunu elden çıkarmak istemiyor.

Galatasaray'ın ezeli rakibi Beşiktaş da Emre Akbaba'yı ısrarla kadrosuna katmak istiyor.

"GALATASARAY, ÇOCUKLUK AŞKIM!"

Emre Akbaba'da her yol Galatasaray'a çıkıyor. 25 yaşındaki yetenekli futbolcu için Medipol Başakşehir kulübü Aytemiz Alanyaspor ile 5 milyon euroya anlaştı ama Emre, ne telefonlara çıktı ne de görüşmeye gitti. Bunun üzerine Başakşehir dün bir açıklama yayınlayarak transferden vazgeçtiğini duyurdu.

Emre Akbaba, Galatasaray forması giyebilmek için gerekirse bir sene oynamamayı bile göze aldığını söyledi.

Fransa doğumlu olan ve çocukluğundan beri Galatasaray'ı tutup, bu tutkusunu sosyal medyaya koyduğu fotoğraflarla paylaşan Emre Akbaba, kulübüne başvurarak, "Ya Galatasaray'a giderim ya da burada kalırım. Alanya'da iyi şeyler yaptığımı düşünüyorum. Bunun karşılığında sizden sadece önümü açmanızı istiyorum. Galatasaraylı olduğumu hepiniz biliyorsunuz" dedi.

3 katını verdi

Alanyaspor'da senelik 600 bin euro kazanan Emre Akbaba'ya Başakşehir'in 4 senelik anlaşma ve her yıl için 1 milyon 850 bin euro net para önerdiği ortaya çıktı. Buna karşın Emre'nin "Çocukluk aşkım" dediği Galatasaray'a gelmek için bu cazip teklife olumsuz yanıt verdiği belirlendi.



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