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Galatasaray, Ederson transferinde sona yaklaştı!

Galatasaray, Manchester City'nin Brezilyalı kalecisi Ederson ile 2+1 yıllık sözleşme konusunda büyük ölçüde anlaştı.

calendar 20 Temmuz 2025 19:55
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray, Ederson transferinde sona yaklaştı!
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Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci arayışlarını hızlandıran Galatasaray, rotasını İngiltere'ye çevirdi.

Sarı-kırmızılı ekip, Manchester City forması giyen Brezilyalı file bekçisi Ederson'u kadrosuna katmak üzere.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME


A Spor'un geçtiği habere göre; Galatasaray, 31 yaşındaki yıldız kaleciyle 2+1 yıllık sözleşme konusunda büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

MENAJERİYLE ANLAŞILDI

Sky Sports ise Galatasaray'ın Ederson'un menajeri Julio Cesar ile transferin tüm detaylarında mutabakata vardığını yazmıştı. Sarı-kırmızılıların bonservis görüşmeleri için Manchester City ile temaslarını sürdürdüğü belirtildi. Yönetim, İngiliz ekibiyle kısa süre içinde anlaşma zemini bulmayı hedefliyor.

GALATASARAY İNANIYOR

Galatasaray'ın bonservis pazarlıklarında Manchester City ile anlaşma sağlanması konusunda kendisine güvendiği kaydedildi.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Manchester City formasıyla 40 maça çıkan Ederson, bu karşılaşmaların 13'ünde kalesini gole kapattı. 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan kalecinin güncel piyasa değeri 20 milyon euro civarında.

KARİYERİ

Kariyerine Sao Paulo'da başlayan Ederson, ardından GD Ribeirao, Rio Ave, Benfica ve son olarak Manchester City'de forma giydi. Premier Lig devi, 2017-2018 sezonunun başında Ederson için 40 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.  

 
 

 

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