Galatasaray, derbide Beşiktaş'ı 5 sayıyla geçti

16. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Galatasaray, Beşiktaş'ı 80-75 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, derbide Beşiktaş'ı 5 sayıyla geçti
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29 Eylül 2022 18:18
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol'un ev sahipliğinde Kayseri'de düzenlenen 16. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nın ikinci gününde Galatasaray, Beşiktaş'ı 80-75 yendi.

Salon: Kadir Has

Hakemler: Uğur Özcan, Murat Anlatıcı, Ozan Çalap

Galatasaray: Kamile Nacickaite 24, Miray Balotu, Merve Uygül 2, Pelin Derya Bilgiç 2, Işıl Alben 9, Aija Jurjane 8, Neva Pulvere 2, Teira Mccowan 29, Meltem Yıldızhan 4

Beşiktaş: Dana Evans 32, Melek Uzunoğlu 7, Yağmur Taşar 2, Meltem Topaloğlu, İrem Naz Topuz 6, Kübra İmren Sevindik, Elif Bayram 10, Taya Reimer 12, Zeynep Can, İnci Güçlü 6

1. Periyot: 22-26

Devre: 39-37

3. Periyot: 63-57

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