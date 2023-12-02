Tredyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Pendikspor ile karşılaştı.
Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray 2-0 kazandı. Sarı kırmızılı takımın golü 69. dakikada Cedric Bakambu ve 82. dakikada Hakim Ziyech'ten geldi.
Galatasaray bu sonuçla ligde 12. galibiyetini aldı. Sarı kırmızılı takım 1 kez mağlup olurken, bir kez de sahadan 1 puanla ayrıldı.
Hakim Ziyech, Galatasaray formasıyla 4. golünü kaydetti. Bakambu ise Bayern Münih maçında attığı gol sonrası ligdeki ilk golünü de kaydetti.
Bu sonucun ardından Galatasaray ligde puanını 37'ye yükseltti ve bir maçı eksik olan Fenerbahçe'nin 3 puan önünde liderlik koltuğuna oturdu. Pendikspor ise 13 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Pendikspor ise Kayserispor deplasmanına gidecek.
OKAN BURUK'TAN 5 DEĞİŞİKLİK!
Pendikspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son yapılan maçın ilk 11'ine göre 5 değişikliğe gitti.
Pendik Stadı'nda yapılan maça sarı-kırmızılı takım Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Tete, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi 11'iyle çıktı.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Angelino, Eyüp Aydın, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Halil Dervişoğlu, Barış Alper Yılmaz, Ali Yeşilyurt, Tanguy Ndombele ve Cedric Bakambu yer aldı.
Teknik direktör Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 5. haftasında İngiltere'nin Manchester United takımıyla 3-3 berabere kaldıkları kadrodan 5 oyuncu değiştirdi.
Buruk, Manchester United karşısında ilk 11'de oynattığı Angelino, Ndombele ve Mertens'i yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, Wilfried Zaha ile Abdülkerim Bardakcı'yı ise kadroya almadı.
İki futbolcunun da Manchester United müsabakası öncesi ağrıları olduğu için iğneyle mücadele ettiği bildirildi. Okan Buruk'un riske etmemek için Zaha ve Abdülkerim'i dinlendirdiği kaydedildi.
KEREM 2 MAÇ SONRA 11'DE
Okan Buruk, milli yıldız Kerem Aktürkoğlu'nu 2 maç sonra ilk 11'de oynattı.
Son 2 sezondur takımın en istikrarlı futbolcularından Kerem, dinlenmek istediği için ligin 13. haftasındaki Corendon Alanyaspor mücadelesinde ilk 11'de forma giymedi. Kerem, Manchester United müsabakasında da yedekler arasında bekledi.
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, 2 maçın ardından ilk 11'e aldığı Kerem'i bu sezonun genelinde kullandığı 10 numara pozisyonunun aksine sol kanatta görevlendirdi.
NELSSON VE TETE'NİN İLK 11 HASRETİ BİTTİ
Sarı-kırmızılı ekibin Danimarkalı stoperi Victor Nelsson 4, Brezilyalı kanat oyuncusu Tete ise 6 resmi maçın ardından ilk 11'e girdi.
Davinson Sanchez transferinin ardından yedeğe düşen 25 yaşındaki Nelsson, Süper Lig'deki son 9 müsabakada sadece 1 kez 11'de oynadı. Son olarak ligin 11. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesine ilk 11'de çıkan Nelsson, ondan sonraki 4 resmi müsabakada da başlangıç kadrosunda yer almadı.
Hücum oyuncusu Tete ise Süper Lig'de 4, "Devler Ligi"nde ise son 2 müsabakada 11'e giremedi.
Pendikspor mücadelesine 11'de başlayan iki futbolcunun ilk 11 hasreti sonlandı.
ÇOCUKLARIN ICARDI SEVGİSİ
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, karşılaşma öncesi seremoniye çıkan çocuklardan büyük ilgi gördü.
Seremoniye futbolcuların ellerinden tutarak çıkan çocuklar, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Icardi'nin etrafını sardı. Birçok statta benzer davranışla karşılaşan Icardi, kendisine sarılan çocuklara yakın ilgi gösterdi.
BALKONLAR TRİBÜNE DÖNDÜ
Pendikspor-Galatasaray karşılaşmasını civardaki balkon ve pencerelerden birçok futbolsever izledi.
Pendik'te 1960 kişi kapasiteli butik stadın zemini, etraftaki binaların balkon ve pencerelerinden rahat bir şekilde görünüyor. Karşılaşma için stada gelmeyen futbolseverler, bu binalardan karşılaşmayı seyretti.
MAÇ DÜŞÜK TEMPOYLA BAŞLADI
Galatasaray ile Pendiksoır'un karşı karşıya geldiği maç çok düşük tempoyla başladı. İki takım adına da etkili bir atak olmazken, mücadelede ilk yarım saatte iki takım adına da isabetli şut çıkmadı.
Pendikspor, 8. dakikada Galatasaray kalesinde etkili olmaya çalıştı. Halil Akbunar'ın ceza sahası dışından vuruşu savunmada Nelsson'dan döndü.
Pendikspor 14. dakika yine etkili geldi. Gökcan'ın ceza sahası dışından vuruşu üstten auta gitti.
KEREM ŞANSINI DENEDİ!
Torreira'nın derin pasında Kerem karşı karşıya kalmak istedi ama Pendikspor savunması şans tanımadı.
Kerem Aktürkoğlu 32. dakikada yine etkili olmaya çalıştı.
PENDİKSPOR PENALTI BEKLEDİ
Pendikspor, Galatasaray ile karşılaştığı maçın 36. dakikasında penaltı bekledi.
Erencan Yardımcı, Kazımcan Karataş'tan sıyrılarak ceza sahası içine girmek üzereyken yerde kaldı. Pendikli futbolcular penaltı bekledi.
Hakem Volkan Bayarslan ise oyunun devam etmesini istedi.
MAÇTA ELEKTRİKLER KESİLDİ
Galatasaray'ın Pendikspor ile karşı karşıya geldiği maçta ilginç bir an yaşandı.
Mücadelede dakikalar 38 gösterdiğinde maçta elektrikler kesintisi yaşandı.
Kısa süreli kesintinin ardından yeniden stat aydınlandı ve karşılaşma kaldığı yerden devam etti.
PENDİK DİREĞE TAKILDI
Pendikspor gole yaklaştı. Soldan kullanılan köşe vuruşunda Vukovic kafayı vurdu. Havada süzülen top üst direğe çarpıp oyun alanına girdi. Sonrasında Galatasaray savunması topu uzaklaştırdı. İlk yarının sonundaki bu pozisyonun ardından başka bir kritik gelişme yaşanmadı ve oyuncular devreye bu skorla gitti.
İKİNCİ YARI İLK POZİSYON GALATASARAY'DAN
Maçın 47. dakikasında Galatasaray, Boey ile bir fırsat yakaladı. Icardi'nin yay üzerine bıraktığı topa Fransız oyuncu gelişine vurdu ama rakip savunma topun kaleye gitmesine izin vermedi.
Galatasarau bu kez Ziyech ile etkili geldi. Ziyech soldan çevrilen topa çaprazdan sert vurdu ama top yine savunmadan döndü.
PENDİKSPOR GOLÜ BULDU, OFSAYT!
Hızlı gelişen Pendikspor atağında Halil Akbunar, 55. dakikada yay üzerinden vuruşunu yaptı. Kaleci Muslera kurtardı, dönen topu Erencan ağlara gönderdi ama hakem ofsayt bayrağını havaya kaldırdı.
İkinci yarıda tempo çok fazla yükselmedi. Galatasaray'ın 59. dakikada sol kazandığı köşe vuruşunu Kerem ortaladı. Icardi'nin vurduğu kafa vuruşu kaleye paralel gitti.
G.SARAY PENALTI BEKLEDİ
Mücadelenin 65. dakikasında Kerem Aktürkoğlu ceza sahası içinde yerde kaldı. Galatasaraylı furbolcular penaltı bekledi. Hakem pozisyon öncesinde Icardi'nin ofsaytta olduğunu işaret etti.
GALATASARAY ÖNE GEÇTİ!
Galatasaray, 69. dakikada Cedric Bakambu'nun golüyle öne geçti. Mertens'in sol çaprazdan vuruşunu kaleci Erdem son anda çeldi. Dönen topu iyi takip eden Bakambu düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
KAAN AYHAN DEVAM EDEMEDİ
Galatasaray'da Kaan Ayhan, 78. dakikada ağrı hissetti ve kenara değişiklik işareti yaptı. Okan Buruk, başarılı oyuncunun yerine Kerem Demirbay'ı oyuna aldı.
Mücadelede son bölüme girilirken tempo bir hayli düştü. İki takımda ciddi top kayıpları yaptı.
HAKIM ZIYECH'TEN HARİKA GOL
Torreira'nın rakip yarı alanın ortalarında bıraktığı topa Hakim Ziyech, 82. dakikada çok uzkalardan sert vurdu. Top kalecinin sağından ağlarla buluştu. Mücadelede başka gol çıkmadı ve sarı kırmızılı takım maçı 2-0 kazandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
14. dakikada maçtaki ilk etkili atak, Galatasaray kalesinde yaşandı. Sarı-kırmızılı ekibin savunmasının uzaklaştırmak istediği top, Welinton'da kaldı. Bu futbolcunun pasında sol tarafta topla buluşan Gökcan Kaya, ceza yayı önüne gelip yerden vurdu. Meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.
35. dakikada Galatasaray etkili geldi. Ziyech'in pasında sağdan ceza sahasına giren Tete, çaprazdan plase bir vuruş yaptı. Kaleci Erdem Canpolat bu pozisyonda topu kornere göndermeyi başardı.
42. dakikada soldan kazanılan kornerde topun başına geçen Romero, arka direğe ortaladı. Kale sahası önünde yükselen Vukovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına döndü. Galatasaray savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.
Maçın ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmadı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
63. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın vuruşunda, meşin yuvarlak Ziyech'te kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından sol çaprazdan vuruşunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.
69. dakikada Galatasaray öne geçti. Ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Mertens'in sert şutunda kaleci Erdem Canpolat'tan dönen topu kafayla tamamlayan Bakambu, fileleri havalandırdı: 0-1.
82. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Torreira'nın pasında topla buluşan Ziyech, kaleyi karşıdan gören noktada uzak mesafeden çok sert bir vuruş yaptı. Meşin yuvarlak kaleci Erdem Canpolat'ın sağından filelere gitti: 0-2.
90+3. dakikada ceza sahası dışından sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşu Kerem Aktürkoğlu kullandı. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği top üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.
Müsabaka, Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Stat: Pendik
Hakemler: Volkan Bayarslan, Aleks Taşcıoğlu, Süleyman Özay
Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan, Berkay Sülüngöz, Welinton, Sequeira, Vukovic, Lusamba, Halil Akbunar (Dk. 83 Thuram), Romero (Dk. 77 Diaby), Gökcan Kaya (Dk. 77 Endri Çekiçi), Erencan Yardımcı
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Kaan Ayhan (Dk. 78 Kerem Demirbay), Kazımcan Karataş (Dk. 46 Barış Alper Yılmaz), Oliveira (Dk. 64 Bakambu), Torreira, Tete (Dk. 46 Mertens), Ziyech (Dk. 83 Ndombele), Kerem Aktürkoğlu, Icardi
Goller: Dk. 69 Bakambu, Dk. 82 Ziyech (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 24 Torreira, Dk. 45 Oliveira, Dk. 90+5 Boey (Galatasaray), Dk. 74 Vukovic, Dk. 90+1 Endri Çekiçi (Siltaş Yapı Pendikspor)
Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray 2-0 kazandı. Sarı kırmızılı takımın golü 69. dakikada Cedric Bakambu ve 82. dakikada Hakim Ziyech'ten geldi.
Galatasaray bu sonuçla ligde 12. galibiyetini aldı. Sarı kırmızılı takım 1 kez mağlup olurken, bir kez de sahadan 1 puanla ayrıldı.
Hakim Ziyech, Galatasaray formasıyla 4. golünü kaydetti. Bakambu ise Bayern Münih maçında attığı gol sonrası ligdeki ilk golünü de kaydetti.
Bu sonucun ardından Galatasaray ligde puanını 37'ye yükseltti ve bir maçı eksik olan Fenerbahçe'nin 3 puan önünde liderlik koltuğuna oturdu. Pendikspor ise 13 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Pendikspor ise Kayserispor deplasmanına gidecek.
OKAN BURUK'TAN 5 DEĞİŞİKLİK!
Pendikspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son yapılan maçın ilk 11'ine göre 5 değişikliğe gitti.
Pendik Stadı'nda yapılan maça sarı-kırmızılı takım Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Tete, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi 11'iyle çıktı.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Angelino, Eyüp Aydın, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Halil Dervişoğlu, Barış Alper Yılmaz, Ali Yeşilyurt, Tanguy Ndombele ve Cedric Bakambu yer aldı.
Teknik direktör Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 5. haftasında İngiltere'nin Manchester United takımıyla 3-3 berabere kaldıkları kadrodan 5 oyuncu değiştirdi.
Buruk, Manchester United karşısında ilk 11'de oynattığı Angelino, Ndombele ve Mertens'i yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, Wilfried Zaha ile Abdülkerim Bardakcı'yı ise kadroya almadı.
İki futbolcunun da Manchester United müsabakası öncesi ağrıları olduğu için iğneyle mücadele ettiği bildirildi. Okan Buruk'un riske etmemek için Zaha ve Abdülkerim'i dinlendirdiği kaydedildi.
KEREM 2 MAÇ SONRA 11'DE
Okan Buruk, milli yıldız Kerem Aktürkoğlu'nu 2 maç sonra ilk 11'de oynattı.
Son 2 sezondur takımın en istikrarlı futbolcularından Kerem, dinlenmek istediği için ligin 13. haftasındaki Corendon Alanyaspor mücadelesinde ilk 11'de forma giymedi. Kerem, Manchester United müsabakasında da yedekler arasında bekledi.
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, 2 maçın ardından ilk 11'e aldığı Kerem'i bu sezonun genelinde kullandığı 10 numara pozisyonunun aksine sol kanatta görevlendirdi.
NELSSON VE TETE'NİN İLK 11 HASRETİ BİTTİ
Sarı-kırmızılı ekibin Danimarkalı stoperi Victor Nelsson 4, Brezilyalı kanat oyuncusu Tete ise 6 resmi maçın ardından ilk 11'e girdi.
Davinson Sanchez transferinin ardından yedeğe düşen 25 yaşındaki Nelsson, Süper Lig'deki son 9 müsabakada sadece 1 kez 11'de oynadı. Son olarak ligin 11. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesine ilk 11'de çıkan Nelsson, ondan sonraki 4 resmi müsabakada da başlangıç kadrosunda yer almadı.
Hücum oyuncusu Tete ise Süper Lig'de 4, "Devler Ligi"nde ise son 2 müsabakada 11'e giremedi.
Pendikspor mücadelesine 11'de başlayan iki futbolcunun ilk 11 hasreti sonlandı.
ÇOCUKLARIN ICARDI SEVGİSİ
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, karşılaşma öncesi seremoniye çıkan çocuklardan büyük ilgi gördü.
Seremoniye futbolcuların ellerinden tutarak çıkan çocuklar, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Icardi'nin etrafını sardı. Birçok statta benzer davranışla karşılaşan Icardi, kendisine sarılan çocuklara yakın ilgi gösterdi.
BALKONLAR TRİBÜNE DÖNDÜ
Pendikspor-Galatasaray karşılaşmasını civardaki balkon ve pencerelerden birçok futbolsever izledi.
Pendik'te 1960 kişi kapasiteli butik stadın zemini, etraftaki binaların balkon ve pencerelerinden rahat bir şekilde görünüyor. Karşılaşma için stada gelmeyen futbolseverler, bu binalardan karşılaşmayı seyretti.
MAÇ DÜŞÜK TEMPOYLA BAŞLADI
Galatasaray ile Pendiksoır'un karşı karşıya geldiği maç çok düşük tempoyla başladı. İki takım adına da etkili bir atak olmazken, mücadelede ilk yarım saatte iki takım adına da isabetli şut çıkmadı.
Pendikspor, 8. dakikada Galatasaray kalesinde etkili olmaya çalıştı. Halil Akbunar'ın ceza sahası dışından vuruşu savunmada Nelsson'dan döndü.
Pendikspor 14. dakika yine etkili geldi. Gökcan'ın ceza sahası dışından vuruşu üstten auta gitti.
KEREM ŞANSINI DENEDİ!
Torreira'nın derin pasında Kerem karşı karşıya kalmak istedi ama Pendikspor savunması şans tanımadı.
Kerem Aktürkoğlu 32. dakikada yine etkili olmaya çalıştı.
PENDİKSPOR PENALTI BEKLEDİ
Pendikspor, Galatasaray ile karşılaştığı maçın 36. dakikasında penaltı bekledi.
Erencan Yardımcı, Kazımcan Karataş'tan sıyrılarak ceza sahası içine girmek üzereyken yerde kaldı. Pendikli futbolcular penaltı bekledi.
Hakem Volkan Bayarslan ise oyunun devam etmesini istedi.
MAÇTA ELEKTRİKLER KESİLDİ
Galatasaray'ın Pendikspor ile karşı karşıya geldiği maçta ilginç bir an yaşandı.
Mücadelede dakikalar 38 gösterdiğinde maçta elektrikler kesintisi yaşandı.
Kısa süreli kesintinin ardından yeniden stat aydınlandı ve karşılaşma kaldığı yerden devam etti.
PENDİK DİREĞE TAKILDI
Pendikspor gole yaklaştı. Soldan kullanılan köşe vuruşunda Vukovic kafayı vurdu. Havada süzülen top üst direğe çarpıp oyun alanına girdi. Sonrasında Galatasaray savunması topu uzaklaştırdı. İlk yarının sonundaki bu pozisyonun ardından başka bir kritik gelişme yaşanmadı ve oyuncular devreye bu skorla gitti.
İKİNCİ YARI İLK POZİSYON GALATASARAY'DAN
Maçın 47. dakikasında Galatasaray, Boey ile bir fırsat yakaladı. Icardi'nin yay üzerine bıraktığı topa Fransız oyuncu gelişine vurdu ama rakip savunma topun kaleye gitmesine izin vermedi.
Galatasarau bu kez Ziyech ile etkili geldi. Ziyech soldan çevrilen topa çaprazdan sert vurdu ama top yine savunmadan döndü.
PENDİKSPOR GOLÜ BULDU, OFSAYT!
Hızlı gelişen Pendikspor atağında Halil Akbunar, 55. dakikada yay üzerinden vuruşunu yaptı. Kaleci Muslera kurtardı, dönen topu Erencan ağlara gönderdi ama hakem ofsayt bayrağını havaya kaldırdı.
İkinci yarıda tempo çok fazla yükselmedi. Galatasaray'ın 59. dakikada sol kazandığı köşe vuruşunu Kerem ortaladı. Icardi'nin vurduğu kafa vuruşu kaleye paralel gitti.
G.SARAY PENALTI BEKLEDİ
Mücadelenin 65. dakikasında Kerem Aktürkoğlu ceza sahası içinde yerde kaldı. Galatasaraylı furbolcular penaltı bekledi. Hakem pozisyon öncesinde Icardi'nin ofsaytta olduğunu işaret etti.
GALATASARAY ÖNE GEÇTİ!
Galatasaray, 69. dakikada Cedric Bakambu'nun golüyle öne geçti. Mertens'in sol çaprazdan vuruşunu kaleci Erdem son anda çeldi. Dönen topu iyi takip eden Bakambu düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
KAAN AYHAN DEVAM EDEMEDİ
Galatasaray'da Kaan Ayhan, 78. dakikada ağrı hissetti ve kenara değişiklik işareti yaptı. Okan Buruk, başarılı oyuncunun yerine Kerem Demirbay'ı oyuna aldı.
Mücadelede son bölüme girilirken tempo bir hayli düştü. İki takımda ciddi top kayıpları yaptı.
HAKIM ZIYECH'TEN HARİKA GOL
Torreira'nın rakip yarı alanın ortalarında bıraktığı topa Hakim Ziyech, 82. dakikada çok uzkalardan sert vurdu. Top kalecinin sağından ağlarla buluştu. Mücadelede başka gol çıkmadı ve sarı kırmızılı takım maçı 2-0 kazandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
14. dakikada maçtaki ilk etkili atak, Galatasaray kalesinde yaşandı. Sarı-kırmızılı ekibin savunmasının uzaklaştırmak istediği top, Welinton'da kaldı. Bu futbolcunun pasında sol tarafta topla buluşan Gökcan Kaya, ceza yayı önüne gelip yerden vurdu. Meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.
35. dakikada Galatasaray etkili geldi. Ziyech'in pasında sağdan ceza sahasına giren Tete, çaprazdan plase bir vuruş yaptı. Kaleci Erdem Canpolat bu pozisyonda topu kornere göndermeyi başardı.
42. dakikada soldan kazanılan kornerde topun başına geçen Romero, arka direğe ortaladı. Kale sahası önünde yükselen Vukovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına döndü. Galatasaray savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.
Maçın ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmadı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
63. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın vuruşunda, meşin yuvarlak Ziyech'te kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından sol çaprazdan vuruşunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.
69. dakikada Galatasaray öne geçti. Ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Mertens'in sert şutunda kaleci Erdem Canpolat'tan dönen topu kafayla tamamlayan Bakambu, fileleri havalandırdı: 0-1.
82. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Torreira'nın pasında topla buluşan Ziyech, kaleyi karşıdan gören noktada uzak mesafeden çok sert bir vuruş yaptı. Meşin yuvarlak kaleci Erdem Canpolat'ın sağından filelere gitti: 0-2.
90+3. dakikada ceza sahası dışından sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşu Kerem Aktürkoğlu kullandı. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği top üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.
Müsabaka, Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Stat: Pendik
Hakemler: Volkan Bayarslan, Aleks Taşcıoğlu, Süleyman Özay
Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan, Berkay Sülüngöz, Welinton, Sequeira, Vukovic, Lusamba, Halil Akbunar (Dk. 83 Thuram), Romero (Dk. 77 Diaby), Gökcan Kaya (Dk. 77 Endri Çekiçi), Erencan Yardımcı
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Kaan Ayhan (Dk. 78 Kerem Demirbay), Kazımcan Karataş (Dk. 46 Barış Alper Yılmaz), Oliveira (Dk. 64 Bakambu), Torreira, Tete (Dk. 46 Mertens), Ziyech (Dk. 83 Ndombele), Kerem Aktürkoğlu, Icardi
Goller: Dk. 69 Bakambu, Dk. 82 Ziyech (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 24 Torreira, Dk. 45 Oliveira, Dk. 90+5 Boey (Galatasaray), Dk. 74 Vukovic, Dk. 90+1 Endri Çekiçi (Siltaş Yapı Pendikspor)
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