Galatasaray'dan TFF'ye cezalar için resmi başvuru

Galatasaray, kupada oynanan derbinin ardından verilen cezalar nedeniyle TFF Hukuk Kurulu'na itirazda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan TFF'ye cezalar için resmi başvuru
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06 Nisan 2025 15:02
Son güncelleme 06 Nisan 2025 15:29
Galatasaray Spor Kulübü, kupada oynanan Fenerbahçe derbisinin ardından verilen cezalar nedeniyle TFF Hukuk Kurulu'na itirazda bulundu. Sarı-kırmızılı kulüp, TFF Hukuk Kurulu'nun görevini yapması konusunda uyardı.

Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırmıştı. Karşılaşmanın son anlarında ve bitiminde yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho 3 maç, antrenörler Salvatore Foti ile Sandro Zufic 4'er maç, kırmızı kart gören futbolculardan Mert Hakan Yandaş 1 maç ve Fred 3 maç men cezası aldı. Galatasaraylı futbolcuların cezası ise sarı-kırmızılı ekibin haftayı BAY geçmesi nedeniyle önümüzdeki günlerde PFDK tarafından açıklanacak.

Verilen cezaları az bulan Galatasaray bu konuda harekete geçti. TFF Hukuk Kurulu'na yazılı başvuruda bulunan sarı-kırmızılar cezalara itiraz etti. Ayrıca hukuk müşavirliğine görevlerini yapması konusunda uyarı yaptı.






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