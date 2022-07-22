Galatasaray'dan smaçör Yasin Aydın'a yeni sözleşme!

Galatasaray HDI Sigorta'da tecrübeli smaçör Yasin Aydın'ın sözleşmesi uzatıldı.

Haber; AA
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Galatasaray'dan smaçör Yasin Aydın'a yeni sözleşme!
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22 Temmuz 2022 17:00
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda tecrübeli smaçör Yasin Aydın'ın sözleşmesi uzatıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 27 yaşında ve 1,94 metre boyundaki oyuncuyla 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

Galatasaray'ın A takımında 2013 yılından itibaren yer almaya başlayan Yasin Aydın, sarı-kırmızılı formayla Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu da yaşamıştı.

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