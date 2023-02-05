12 MAÇ, 12 GALİBİYET🔥🔥🔥



✅ 0-2 Karagümrük

✅ 2-1 Beşiktaş

✅ 0-7 Başakşehir

✅ 2-1 İstanbulspor

✅ 1-2 Sivasspor

✅ 2-1 Ankaragücü

✅ 0-3 Fenerbahçe

✅ 4-0 Hatayspor

✅ 2-1 Antalyaspor

✅ 0-4 Giresunspor

✅ 3-2 Ümraniyespor

✅ 2-1 Trabzonspor pic.twitter.com/0atohEa8gL



— Sporx (@sporx) February 5, 2023

GALATASARAY 11'İNDE İKİ DEĞİŞİKLİK

TRABZONSPOR'DA İKİ DEĞİŞİKLİK

KAAN AYHAN YEDEKLER ARASINDA

SOĞUK HAVAYA RAĞMEN YOĞUN İLGİ

TRABZONSPOR MAÇA GOLLE BAŞLADI

ASİST ICARDI, GOL MERTENS

UĞURCAN, GALATASARAY'A 'DUR' DEDİ

İKİNCİ YARININ BAŞINDA DEĞİŞİKLİKLER

ICARDI, PENALTIDAN GOLÜ ATTI

MUSLERA SAKATLANDI

KEREM, ÜST DİREĞE TAKILDI

GALATASARAY'IN SERİSİ 12 MAÇA ÇIKTI

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Galatasaray, 2-1'lik skorla kazandı.Trabzonspor, Maxi Gomez'in 12. saniyedeki golüyle öne geçti. Uruguaylı forvet, Trabzonspor formasıyla Galatasaray'a en hızlı golü atan oyuncu oldu.Galatasaray, 18. dakikada Mauro Icardi'nin asisti ve Dries Mertens'in golüyle eşitliği sağladı.Sarı kırmızılılar, Mauro Icardi'nin 53. dakikadaki penaltı golüyle öne geçti. Arjantinli yıldız, oynadığı son 10 lig maçında 8 gol atıp 6 asist yaptı.Süper Lig'de üst üste 12. galibiyetini alan Galatasaray, kulüp tarihinin en uzun serisini yakaladı ve puanını 54'e çıkardı. Sarı kırmızılılar, 1 maç fazlasıyla en yakın takipçisi Fenerbahçe ile olan puan farkını 9'a çıkardı.Son 6 deplasman maçından galibiyet çıkaramayan Trabzonspor, 38 puanda kaldı.Galatasaray, gelecek hafta Gaziantep FK'ye konuk olacak. Trabzonspor ise sahasında HangiKredi Ümraniyespor'u ağırlayacak.Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Galatasaray'da son maça göre kadroda 2 değişiklik yapıldı.Sarı-kırmızılı takımın ligin geride kalan haftasında HangiKredi Ümraniyespor'u 3-2 yendiği maça ilk 11'de başlayan futbolculardan Emre Taşdemir kadroya alınmazken, Milot Rashica da yedeğe çekildi.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor maçında bu futbolcuların yerine Leo Dubois ile Barış Alper Yılmaz'ı görevlendirdi.Sarı-kırmızılı takım, maça Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Leo Dubois, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11'i ile başladı.Trabzonspor da son maçına göre sahaya ilk 11'de 2 değişiklikle çıktı. Bordo-mavili takımın geçen hafta Fraport TAV Alanyaspor'u 2-0 yendiği maça ilk 11'de başlayan Marc Bartra yedeğe çekilirken, Jorge Djaniny ise kadroda yer almadı.Teknik direktör Abdullah Avcı, Galatasaray karşısında bu futbolcuların yerine Vitor Hugo ve Montassır Lahtimi'ye formayı verdi. Trabzonspor, maça Uğurcan Çakır, Jens Stryger Larsen, Vitor Hugo, Stefano Denswil, Eren Elmalı, Manolis Siopis, Anastasios Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Montassır Lahtimi, Maxi Gomez 11'i ile çıktı.Bordo-mavili takımda Muhammet Taha Tepe, Marc Bartra, Hüseyin Türkmen, Umut Bozok, Naci Ünüvar, Jean-Philippe Gbamin, Enis Bardhi, Doğucan Haspolat, Yusuf Yazıcı ve Arif Boşluk yedek kulübesinde oturdu.Trabzonspor'da, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Sharjah'a transfer olacağına yönelik haberler çıkan Jorge Djaniny ile sakatlıkları olan Edin Visca, Dorukhan Toköz, Bruno Peres ve Marek Hamsik kadroda yer almadı.Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği Kaan Ayhan, maça yedek başladı.Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Kaan Ayhan'ın yanı sıra Okan Kocuk, Fredrik Midtsjö, Yunus Akgün, Milot Rashica, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Emin Bayram, Juan Mata ve Kazımcan Karataş görev bekledi.Galatasaray'da Emre Taşdemir, Mathias Ross ve Yusuf Demir ise maçın kadrosuna alınmadı.Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi.Sarı-kırmızılı taraftarlar, kar yağışının başladığı soğuk havaya rağmen tribünleri doldurdu.Taraftarlar maç öncesinde yaptıkları tezahürat ve söyledikleri marşlarla takımlarına destek oldu.Trabzonspor, dev maça golle başladı.Santradan sonra top Galatasaray kalecisi Muslera'ya kadar geldi. Muslera, Torreira'ya pasını verdi. Torreira, tekrar Muslera'ya dönmek isterken pası kısa düştü ve Abdülkadir Ömür araya girdi. Abdülkadir, müsait durumdaki Maxi Gomez'e pasını verdi ve Uruguaylı oyuncu boş kaleye topu gönderdi.Maxi Gomez, Trabzonspor'un Süper Lig tarihinde Galatasaray filelerine en erken gönderdiği golü kaydetti.Galatasaray, erken golden sonra oyun disiplinini sağlamakta zorlandı. Trabzonspor, bu dakikalarda etkili ve tehlikeli ataklar yapsa da farkı artıramadı.Sarı kırmızılılar, 5. dakikadan sonra oyuna ağırlığını koymayı başardı. Trabzonspor'un pas yapmasını ve hücum etmesini engelleyen Galatasaray, atak devamlılığını da sağladı. 5 ila 15 arasında Mertens, Sergio Oliveira ve Barış Alper ile Trabzonspor kalesini yoklayan Galatasaray, 18'de eşitliği sağladı.Mauro Icardi'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Dries Mertens, penaltı noktası gerisinde hafif sağ çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Uğurcan Çakır'ın sağından köşede ağlarla buluşturmayı başardı.20. dakikadan sonra git gide gerginleşen derbide, zaman zaman sert hareketler de oldu.Galatasaray, 1-1'den sonra baskısını artırdı. Oyunu neredeyse tamamen Trabzonspor yarı sahasında oynayan Galatasaray, zaman zaman pozisyonlar bulsa da Uğurcan Çakır'ın koruduğu kalede golü bulamadı.Okan Buruk, ikinci yarının başında sakatlanan Torreira yerine Berkan ve Barış Alper yerine Yunus Akgün oyuna dahil oldu. Trabzonspor'da ise Lahtimi yerine Gbamin oyuna girdi.Galatasaray, ilk yarıdaki baskısını ikinci yarıda da sürdürdü.Sarı kırmızılılar, ikinci yarının başında üst üste iki pozisyonda penaltı bekledi.48. dakikada kornerde Jean Philippe Gbamin'in müdahalesinde elle oynama olduğunu öne süren sarı kırmızılı futbolcular, hakem Halil Umut Meler'e itirazda bulundu. Oyun durduktan sonra VAR hakemi Alper Ulusoy, incelemesini yaptı ve 'devam' kararı verdi.51. dakikada Yunus Akgün, Mahmoud Trezeguet ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Halil Umut Meler, bu kez VAR'ı beklemeden doğrudan penaltı noktasını gösterdi. VAR da incelemesini yaptı ve penaltı kararını doğruladı.Topun başına gelen Mauro Icardi, 53. dakikada Galatasaray'ı 2-1 öne geçirdi.2-1'den sonra Galatasaray etkili ataklarını sürdürürken, Trabzonspor ise daha riskli bir oyun oynamaya başladı.Temponun giderek yükseldiği maçta her iki takım da gole yaklaştı. 61'de Mertens'in sert şutunu Uğurcan çıkardı. 66 ve 71'de Kerem Aktürkoğlu, Uğurcan'ı geçemedi.Trabzonspor, 79. dakikada serbest vuruş kazandı. Bakasetas'ın uzaklardan sert şutunu Muslera çıkardı, dönen topa Bartra hareketlendi. Bartra ile Muslera'nın ayaklarının çarpışması sonrası Uruguaylı kaleci sakatlandı.Muslera, bu sakatlık sonrası yerini Okan Kocuk'a bıraktı.Maçın son bölümünde tempo düşmedi. 12 dakika uzayan maçta Galatasaray, önce Boey ile karşı karşıya pozisyondan faydalanamadı, ardından Kerem Aktürkoğlu ile üst direğe takıldı.Trabzonspor da çok adamla hücum etti ancak Galatasaray savunmasını geçemedi.Mücadeleyi Galatasaray 2-1'lik skorla kazandı ve ligdeki galibiyet serisini 12 maça çıkardı.13. dakikada Icardi'nin pasıyla ceza sahası yayının sağında topla buluşan Oliveira'nın vuruşunda, top uzak direğin yanından auta gitti.17. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda, top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.42. dakikada Icardi'nin pasıyla ceza sahası yayı gerisinde buluşan Oliveira'nın bekletmeden vuruşunda top kaleci Uğurcan'dan döndü. Pozisyonun devamında Mertens'in ara pasıyla ceza sahası içine giren Dubois'nın sağ çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.51. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Yunus Akgün, ceza sahası içinde Trezeguet ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler, Mısırlı futbolcunun Yunus'un ayağına bastığı gerekçesiyle penaltı kararı verdi.66. dakikada Kerem'in pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Mertens'in bekletmeden çıkardığı şutta, meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'ın müdahalesiyle kornere gitti.74. dakikada Kerem'in ara pasıyla ceza sahası içi sağ çapraza hareketlenen Icardi, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda istediği vuruşu yapamayınca savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.79. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta, kaleci Muslera son anda topun ağlara gitmesini önledi.90. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Yunus Akgün'ün pasıyla sağdan ceza sahasına giren Boey'un vurduğu top uzak direğin yanından auta çıktı.90+2. dakikada Boey'un sağdan ortasında altıpas gerisindeki Kerem'in sert şutunda top üst direkten döndü.: Nef: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Ekrem Kan: Muslera (Dk. 85 Okan Kocuk), Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Dubois, Torreira (Dk. 46 Berkan Kutlu), Oliveira (Dk. 90+5 Midtsjö), Barış Alper Yılmaz (Dk. 46 Yunus Akgün), Mertens (Dk. 90+1 Kaan Ayhan), Kerem Aktürkoğlu, Icardi: Uğurcan Çakır, Larsen (Dk. 70 Bartra), Hugo, Denswil, Eren Elmalı, Siopis (Dk. 69 Yusuf Yazıcı), Bakasetas (Dk. 80 Bardhi), Abdülkadir Ömür (Dk. 80 Umut Bozok), Trezeguet, Lahtimi (Dk. 46 Gbamin), Maxi Gomez: Dk. 1 Maxi Gomez (Trabzonspor), Dk. 18 Mertens, Dk. 53 Icardi (Penaltıdan) (Galatasaray): Dk. 20 Eren Elmalı, Dk. 51 Trezeguet, Dk. 77 Gbamin (Trabzonspor), Dk. 20 Nelsson (Galatasaray)