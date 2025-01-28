Galatasaray'dan Mert Hakan Yandaş göndermesi!

Galatasaray kulübünün E-Spor takımı Mert Hakan Yandaş'ın viral olan konuşmasına göndermede bulundu.
Sarı-kırmızılılar o anları: "SUP maçı devre arasında Padi'nin galibiyeti getiren konuşması" ifadeleriyle paylaştı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi Kadıköy'de ağırladı. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Sarı-lacivertliler, ikinci yarıda art arda bulduğu gollerle maçı 3-2 kazandı.
Fenerbahçe, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile devre arasında soyunma odasında yaşananları paylaştı. Mert Hakan Yandaş'ın takımı ateşleyen ifadeleri sosyal medyada viral oldu.
'KAVGA EDİN BİRAZ! KAVGA EDİN!'
Mert Hakan Yandaş'ın ise takım arkadaşlarına motivasyon vermek amacıyla oldukça sert bir şekilde "Kavga edin biraz kavga! Kavga edin!" demesi dikkat çekti.
Sarı-kırmızılılar o anları: "SUP maçı devre arasında Padi'nin galibiyeti getiren konuşması" ifadeleriyle paylaştı.
NE OLMUŞTU?
Galatasaray Kulübü'nün E-Spor hesabından yapılan paylaşım👇 pic.twitter.com/H9F9QHZjdy
— Sporx (@sporx) January 28, 2025
Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi Kadıköy'de ağırladı. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Sarı-lacivertliler, ikinci yarıda art arda bulduğu gollerle maçı 3-2 kazandı.
Fenerbahçe, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile devre arasında soyunma odasında yaşananları paylaştı. Mert Hakan Yandaş'ın takımı ateşleyen ifadeleri sosyal medyada viral oldu.
'KAVGA EDİN BİRAZ! KAVGA EDİN!'
Mert Hakan Yandaş'ın ise takım arkadaşlarına motivasyon vermek amacıyla oldukça sert bir şekilde "Kavga edin biraz kavga! Kavga edin!" demesi dikkat çekti.
Fenerbahçe, Göztepe maçının devre arasında soyunma odasında yaşananları paylaştı.pic.twitter.com/g6iJ3FYClk
— Sporx (@sporx) January 26, 2025