Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı!

Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Mauro Icardi, Avrupa kadrosuna dahil edilmeyecek. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı!
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21 Ocak 2025 10:55
Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle bıçak altına yatan Mauro Icardi için son karar verildi.

Sarı-kırmızılılar, Arjantinli yıldızı sezonun geri kalanı için Avrupa kadrosuna dahil etmeyecek.

KADERİ 3 İSME BAĞLI

Sabah'ta yer alan habere göre, Icardi'nin Süper Lig için kaderini ise 3 futbolcu belirleyecek.

Galatasaray eğer Nelsson, Yusuf Demir ve Ziyech'i elden çıkarabilirse Icardi'yi 14. yabancı olarak Süper Lig kadrosuna kayıt ettirecek.

SEZON PERFORMANSI

31 yaşındaki Icardi bu sezon Galatasaray'da 14 maçta forma giydi. Arjantinli santrfor bu karşılaşmalarda 6 gol ve 2 asistlik performans gösterdi. 

 
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