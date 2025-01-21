Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı!

Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle bıçak altına yatan Mauro Icardi için son karar verildi.
Sarı-kırmızılılar, Arjantinli yıldızı sezonun geri kalanı için Avrupa kadrosuna dahil etmeyecek.
KADERİ 3 İSME BAĞLI
Sabah'ta yer alan habere göre, Icardi'nin Süper Lig için kaderini ise 3 futbolcu belirleyecek.
Galatasaray eğer Nelsson, Yusuf Demir ve Ziyech'i elden çıkarabilirse Icardi'yi 14. yabancı olarak Süper Lig kadrosuna kayıt ettirecek.
SEZON PERFORMANSI
31 yaşındaki Icardi bu sezon Galatasaray'da 14 maçta forma giydi. Arjantinli santrfor bu karşılaşmalarda 6 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.
Sarı-kırmızılılar, Arjantinli yıldızı sezonun geri kalanı için Avrupa kadrosuna dahil etmeyecek.
KADERİ 3 İSME BAĞLI
Sabah'ta yer alan habere göre, Icardi'nin Süper Lig için kaderini ise 3 futbolcu belirleyecek.
Galatasaray eğer Nelsson, Yusuf Demir ve Ziyech'i elden çıkarabilirse Icardi'yi 14. yabancı olarak Süper Lig kadrosuna kayıt ettirecek.
SEZON PERFORMANSI
31 yaşındaki Icardi bu sezon Galatasaray'da 14 maçta forma giydi. Arjantinli santrfor bu karşılaşmalarda 6 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.