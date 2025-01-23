Galatasaray'dan kombine biletlerine ilişkin açıklama

Galatasaray, kombine sahibi taraftarlar için resmi hesabından açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'dan kombine biletlerine ilişkin açıklama
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23 Ocak 2025 15:00
Son güncelleme 23 Ocak 2025 15:22
Galatasaray, kombine sahibi taraftarlar için resmi hesabından açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılıların açıklamasında "2024-2025 sezonu kombine sahibi taraftarlarımız için kombine devir sayısı 3'ten 4'e çıkartılmıştır." denildi.

Bu kararın ardından Galatasaray'ın Göztepe maçında ceza alan kombine sahipleri, Konyaspor karşılaşması için kombine kartlarını devredebilecek.

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