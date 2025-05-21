Galatasaray'dan Kerem ve Batshuayi'ye davet

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ve Michy Batshuayi'yi kutlamalara davet ediyor.
Sarı-kırmızılılar, kutlamalara Kerem Aktürkoğlu ve Batshuayi'yi de çağırma kararı aldı. Sezonun ilk yarısında 7 gole imzasını koyan Batshuayi, devre arasında Eintracht Frankfurt'un yolunu tutmuştu.
2 gol-3 asistle sezona başlayan Kerem ise transferin son günü Benfica'ya satılmıştı. İki oyuncu da kutlamalara davet edildi.
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Sarı-kırmızılılar, kutlamalara Kerem Aktürkoğlu ve Batshuayi'yi de çağırma kararı aldı. Sezonun ilk yarısında 7 gole imzasını koyan Batshuayi, devre arasında Eintracht Frankfurt'un yolunu tutmuştu.
2 gol-3 asistle sezona başlayan Kerem ise transferin son günü Benfica'ya satılmıştı. İki oyuncu da kutlamalara davet edildi.
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