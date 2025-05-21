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Galatasaray'dan Kerem ve Batshuayi'ye davet

Galatasaray, sezon başında takımdan ayrılan Kerem Aktürkoğlu ve devre arasında Almanya'nın yolunu tutan Michy Batshuayi'yi şampiyonluk kutlamalarına davet etti.

calendar 21 Mayıs 2025 08:21
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'dan Kerem ve Batshuayi'ye davet
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Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ve Michy Batshuayi'yi kutlamalara davet ediyor.

Sarı-kırmızılılar, kutlamalara Kerem Aktürkoğlu ve Batshuayi'yi de çağırma kararı aldı. Sezonun ilk yarısında 7 gole imzasını koyan Batshuayi, devre arasında Eintracht Frankfurt'un yolunu tutmuştu.

2 gol-3 asistle sezona başlayan Kerem ise transferin son günü Benfica'ya satılmıştı. İki oyuncu da kutlamalara davet edildi.

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