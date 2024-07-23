Galatasaray'dan Hamit Altıntop açıklaması!

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Hamit Altıntop'un sportif direktörlüğe getirileceği iddiasını yalanladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'dan Hamit Altıntop açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Temmuz 2024 13:14
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Milliyet'ten Nevzat Dindar'a açıklamalarda bulundu.

Hamit Altıntop'u sportif direktörlüğe önerdiği iddiasına cevap veren Metin Öztürk, "Futboldan sorumlu yöneticilerimiz İbrahim Hatipoğlu ve Maruf Güneş'tir. Benim alanım değil." şeklinde konuştu.

Kardeşi Çetin Öztürk'ün, Dursun Özbek'in danışmanı olarak göreve başlamasıyla ilgili konuşan Metin Öztürk, "İki dönem Kürek Federasyonu başkanlığı yaptı. Kürek şubesiyle ilgili bir danışmanlık. Ücret alması ise söz konusu olamaz. Bu şube Bora Bahçetepe'ye bağlı. Başkanın birçok danışmanı olabilir" diye konuştu.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery