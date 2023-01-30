Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı tepkisi!

Galatasaray Yöneticisi Nihat Kırmızı, Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu.



Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında sarı-lacivertlilerin tekrarlanan penaltısıyla ilgili konuşan Kırmızı, "Kuralsızlara inat kuralları da biz koyacağız. Kamuoyu bugünleri unutmayacak. Ya kuralları bilmiyorlar ya da Fenerbahçe'yi yarışta tutmak için kuralları uygulamıyorlar. Fenerbahçe zaten yarışta kalacaksa kalır. Kuralsızlık artık kural haline geldi. Maçta kural hatası var. Kural hatasında maç tekrar edilir." diye konuştu.



Sarı-kırmızılı yönetici, sözlerine, "Ahmet Çakar Hoca'm zaten yazmış, bizim söyleyecek çok bir şeyimiz yok. Sivas maçını tekrar etseler biz tekrar oynarız. Derdimiz maçın sonucu değil. Fenerbahçe bir daha oynasa bir daha yenebilir de. Derdimiz sadece kuralların uygulanması." şeklinde son verdi.





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