Galatasaray'dan Ebosele için teklif!

Galatasaray, bonservisi Udinese'de bulunan Festy Ebosele için İtalyan ekibine teklifte bulundu. Udinese, Galatasaray'ın 22 yaşındaki futbolcu için ilk teklifini kabul etmedi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'dan Ebosele için teklif!
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26 Ocak 2025 17:56
Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Sarı-kırmızılılar, Ahmed Kutucu'nun ardından takviyeler için girişimlerini sürdürüyor. Galatasaray için İtalya'dan yeni bir transfer iddiası gündeme geldi.

GALATASARAY'IN TEKLİFİNE RET

Di Marzio'nun haberine göre, Galatasaray, bonservisi Udinese'de bulunan Festy Ebosele ile ilgileniyor.

Galatasaray'ın 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için Udinese'ye teklif yaptığı belirtildi. Sarı-kırmızılıların teklifindeki rakam verilmezken, Udinese'nin Galatasaray'dan gelen bu ilk teklifi geri çevirdiği belirtildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Fildişili Ebosele, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Udinese'den Watford'a kiralık olarak gitmişti. Watford'da bu sezon 19 maçta süre bulan 22 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

PİYASA DEĞERİ, SÖZLEŞMESİ

Orijinal mevkisi sağ kanat olan Ebosele, beklerde de forma giyebiliyor.

Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen 22 yaşındaki futbolcunun Udinese ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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