Galatasaray'dan Domenico Berardi hamlesi

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BERARDI'YE TEKLİF
İtalyan Tuttomercato'nun haberine göre Galatasaray, Sassuolo'da forma giyen Domenico Berardi'yi transfer etmek için teklif yaptı.
TEKLİFİİ REDDETTİ
Ancak habere göre; Sassuolo'dan ayrılmak istemeyen Berardi, Galatasaray'ın teklifini reddetti. Yıllık 3 milyon Euro maaşı olan oyuncunun, bir sonraki transferi sonrası 8-10 milyon euro'luk bir maaş beklentisi olduğu ifade edildi.
BERARDI'YE TEKLİF
İtalyan Tuttomercato'nun haberine göre Galatasaray, Sassuolo'da forma giyen Domenico Berardi'yi transfer etmek için teklif yaptı.
TEKLİFİİ REDDETTİ
Ancak habere göre; Sassuolo'dan ayrılmak istemeyen Berardi, Galatasaray'ın teklifini reddetti. Yıllık 3 milyon Euro maaşı olan oyuncunun, bir sonraki transferi sonrası 8-10 milyon euro'luk bir maaş beklentisi olduğu ifade edildi.
10 sezondur Sassuolo'da forma giyen 30 yaşındaki İtalyan yıldız, bu sezon Serie B'de çıktığı 16 maçta 4 gol 10 asistlik performans gösterdi.