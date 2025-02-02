Galatasaray'dan Domenico Berardi hamlesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Domenico Berardi'ye teklifte bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'dan Domenico Berardi hamlesi
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02 Şubat 2025 10:48
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da zaman daraldıkça sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

BERARDI'YE TEKLİF

İtalyan Tuttomercato'nun haberine göre Galatasaray, Sassuolo'da forma giyen Domenico Berardi'yi transfer etmek için teklif yaptı.

TEKLİFİİ REDDETTİ

Ancak habere göre; Sassuolo'dan ayrılmak istemeyen Berardi, Galatasaray'ın teklifini reddetti. Yıllık 3 milyon Euro maaşı olan oyuncunun, bir sonraki transferi sonrası 8-10 milyon euro'luk bir maaş beklentisi olduğu ifade edildi.

10 sezondur Sassuolo'da forma giyen 30 yaşındaki İtalyan yıldız, bu sezon Serie B'de çıktığı 16 maçta 4 gol 10 asistlik performans gösterdi.

 
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