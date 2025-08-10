10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-232'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-030'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
0-031'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-187'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Galatasaray'dan Cuesta için net tavır!

Galatasaray forması giyen Carlos Cuesta ile Spartak Moskova ve Vasco da Gama ilgileniyor. Sarı-kırmızılılar, Carlos Cuesta için sadece zorunlu satın alma maddesi içeren kiralama tekliflerini değerlendirecek.

Galatasaray'ın yollarını ayırmaya hazırlandığı Carlos Cuesta için önemli gelişmeler yaşanıyor.

İLGİLENEN TAKIMLAR

Rusya'dan Spartak Moskova, Cuesta için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaparken, kısa süre önce Brezilya ekiplerinden Vasco da Gama da oyuncu için devreye girdi.


GALATASARAY'DAN NET TAVIR

Spartak'ın satın alma opsiyonu olarak 5 milyon euro önermesi gündeme geldi. Ancak Galatasaray yönetimi, hem Spartak Moskova hem de Vasco da Gama için net tavrını koydu.

Sarı kırmızılılar, sadece zorunlu satın alma maddesi içeren kiralama tekliflerini değerlendirecek. Opsiyonlu tekliflere ise sıcak bakılmıyor.

RUSYA'YA SICAK BAKIYOR

Teknik heyetin yeni sezon planlamasında düşünmediği Cuesta'nın, özellikle Spartak Moskova'ya transfer olmaya sıcak baktığı öğrenildi.

Vasco da Gama cephesinin ise kısa süre içinde resmi teklifini iletmesi bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde yapılacak görüşmelerin ardından Kolombiyalı savunmacının geleceğinin netleşmesi bekleniyor.

Tarafların anlaşması halinde Cuesta, Rusya ya da Brezilya'nın yolunu tutabilir.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Konyaspor 1 1 0 0 2 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 2 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
