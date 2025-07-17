Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Alvaro Morata ve Davinson Sanchez, dün sağlık kontrollerinden geçti. Sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları kadar mevcut oyunculara gelen teklifler de gündemde.
20 MİLYON EURO TEKLİF
İtalyan ekibi Como, Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez için bonuslarla birlikte 20 milyon euroyu bulan bir teklif sundu.
TEKLİF RET
Galatasaray yönetimi, Kolombiyalı stoper için yapılan bu teklifi net bir şekilde geri çevirdi.
GALATASARAY'DA NE YAPTI?
Galatasaray'da ikinci sezonunu tamamlayan Sanchez, 2 Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı. 29 yaşındaki futbolcunun 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Kolombiyalı futbolcu, sarı - kırmızılı formayla geçirdiği 2 sezonda 76 maça çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda toplam 5994 dakika sahada kalan 29 yaşındaki savunmacı, 8 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.
20 MİLYON EURO TEKLİF
İtalyan ekibi Como, Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez için bonuslarla birlikte 20 milyon euroyu bulan bir teklif sundu.
TEKLİF RET
Galatasaray yönetimi, Kolombiyalı stoper için yapılan bu teklifi net bir şekilde geri çevirdi.
GALATASARAY'DA NE YAPTI?
Galatasaray'da ikinci sezonunu tamamlayan Sanchez, 2 Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı. 29 yaşındaki futbolcunun 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Kolombiyalı futbolcu, sarı - kırmızılı formayla geçirdiği 2 sezonda 76 maça çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda toplam 5994 dakika sahada kalan 29 yaşındaki savunmacı, 8 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.