Galatasaray'dan Beşiktaş'a video cevabı

Galatasaray, Beşiktaş'ın Rashica transferinde kullanılan videoyla ilgili açıklama yaptı.

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Galatasaray'dan Beşiktaş'a video cevabı
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16 Ağustos 2023 23:52
Son güncelleme 16 Ağustos 2023 23:53
Galatasaray kulübü, Beşiktaş'ın Milot Rashica transferini duyurduğu videoyla ilgili açıklama yayınladı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Bir spor kulübünü bu konuların içine sokmaya çalışanların, toplumu bölmek ve birbirine düşman etmek için çaba gösteren vatan hainlerinden hiçbir farkı yoktur." ifadeleri kullanıldı.

İŞTE AÇIKLAMANIN TAMAMI

"Bugün Beşiktaş JK tarafından paylaşılan videoda kullanılan görüntüye istinaden devam eden spekülasyonlar üzerine kulübümüz bu açıklamayı ilk ve son defa yapacaktır.

Galatasaray Spor Kulübü, bu vatan için canını vermiş kahramanların beşiği olmuş, onlar tarafından kurulmuş bir spor kulübüdür.

Cumhuriyet'in aydınlık yüzü Galatasaray'ı direkt ya da dolaylı şekilde bu ülkeye büyük zararlar vermek için uğraşan, kanlı bir terör örgütü ile yan yana göstermeye çalışan her kimse öncelikle müfteridir.

Bir spor kulübünü bu konuların içine sokmaya çalışanların, toplumu bölmek ve birbirine düşman etmek için çaba gösteren vatan hainlerinden hiçbir farkı yoktur.

Türk sporunun içine rekabeti değil hainliği sokmaya çalışan her kim olursa onun karşısında biz duracağız.

Paylaşılan bu videonun altında imzası olan kim varsa onlardan oynadıkları bu kirli oyunun hesabını soracağız."

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