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Galatasaray'dan ayrılığa izin yok!

Galatasaray, Como'nun devreye girdiği Davinson Sanchez için kararını verdi. Sarı-kırmızılılar yıldız oyuncuyu satmayacaklarını İtalyan ekibine bildirdi.

calendar 13 Temmuz 2025 09:59 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2025 10:03
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan ayrılığa izin yok!
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Galatasaray'ın deneyimli stoperi Davinson Sanchez için İtalya'nın Como takımının devreye girdiği kaydedildi.

GALATASARAY İZİN VERMEDİ

Çizme basınındaki haberlerde Como'nun Kolombiyalı savunmacıyı istediği öne sürüldü. Ancak Galatasaray'ın Sanchez'i bırakmayı istemediği ve teklife olumsuz cevap verdiği iddia edildi.

GEÇTİĞİMİZ SEZON NE YAPTI?

Galatasaray ile geçtiğimiz sezon 44 maça çıkan yıldız stoper, 5 gol ve 2 asist kaydetti. 

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