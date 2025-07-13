Galatasaray'ın deneyimli stoperi Davinson Sanchez için İtalya'nın Como takımının devreye girdiği kaydedildi.
GALATASARAY İZİN VERMEDİ
Çizme basınındaki haberlerde Como'nun Kolombiyalı savunmacıyı istediği öne sürüldü. Ancak Galatasaray'ın Sanchez'i bırakmayı istemediği ve teklife olumsuz cevap verdiği iddia edildi.
GEÇTİĞİMİZ SEZON NE YAPTI?
Galatasaray ile geçtiğimiz sezon 44 maça çıkan yıldız stoper, 5 gol ve 2 asist kaydetti.
GALATASARAY İZİN VERMEDİ
Çizme basınındaki haberlerde Como'nun Kolombiyalı savunmacıyı istediği öne sürüldü. Ancak Galatasaray'ın Sanchez'i bırakmayı istemediği ve teklife olumsuz cevap verdiği iddia edildi.
GEÇTİĞİMİZ SEZON NE YAPTI?
Galatasaray ile geçtiğimiz sezon 44 maça çıkan yıldız stoper, 5 gol ve 2 asist kaydetti.